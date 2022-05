THE BOTTOM- De sociale werkplaats op Saba krijgt deze kabinetsperiode gegarandeerd financiering. Dat maakte minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) vandaag bekend tijdens haar werkbezoek aan Caribisch Nederland.

Tijdens het werkbezoek aan Caribisch Nederland doet minister Schouten als eerste Saba aan. Daar bezocht zij onder andere de sociale werkplaats ‘The Garden’ waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt groenten en fruit verbouwen voor de lokale bevolking. The Garden biedt plek aan negen mensen. Stabiele financiële middelen missen echter. Minister Schouten biedt daarom tot 2025 gegarandeerd budget voor The Garden.

“Het is belangrijk dat iedereen naar vermogen kan meedoen. Ieder mens is waardevol en heeft iets toe te voegen. Dat zag ik absoluut ook bij The Garden. De werknemers die ik sprak werken met plezier en toewijding. Een iemand noemde het ‘teamwork’ om The Garden draaiende te houden. En gezamenlijk moeten we het ook doen. Financiering wil het kabinet daarom voor deze kabinetsperiode garanderen om toekomst te bieden aan de sociale werkplek. Over structurele financiering voor daarna gaan we met elkaar in gesprek”, aldus Shouten.

Lonneke Schut, directeur Saba Reach Foundation (waarvan The Garden onderdeel is): “De sociale werkplaats hier op Saba is van grote toegevoegde waarde omdat het een plek is waar mensen een tweede kans krijgen en waar tegelijkertijd wordt gewerkt aan ontwikkeling en groei. Stabiele financiële ondersteuning is zeer welkom.”

Tweede sociale werkplek

Daarnaast heeft de minister bekend gemaakt dat werk- en ontwikkelbedrijf Weener XL uit Den Bosch (Europees Nederland) samen met Saba een pilot zal ontwikkelen voor een tweede sociale werkplaats op het eiland. “Niet iedereen kan in The Garden aan de slag. Het gaat om fysiek zwaarder werk in de zon. De directeur van The Garden wil een tweede werkplek openen waar men binnen creatieve handarbeid kan verrichten voor verkoop op de lokale markt. De pilot wil het kabinet ondersteunen en financieren.”

De uitkomst van de pilot wordt tevens meegenomen in de gesprekken over structurele financiering.