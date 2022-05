KRALENDIJK – Op 4 mei is er na de dodenherdenking een vrijheidsmaaltijd gehouden. Dit gebeurde in het Terramar museum. Op 5 mei vond in de avond bij het SKAL Museum nog een maaltijd plaats.

Een selecte groep genodigden vanuit allerlei organisaties en groepen in de samenleving was aanwezig. Variërend van werknemers tot ondernemers, van directeuren tot zelfstandigen, van jongeren tot ouderen. In totaal zaten meer dan vijftig mensen aan tafel.

Na een inleiding werd aan tafel gesproken over de onderwerpen vrijheid, democratie en mensenrechten. Dit leverde discussies op tussen de aanwezigen. “Wat betekenen deze begrippen voor bewoners van Bonaire” was de steeds terugkerende vraag. Een vraag die door iedereen anders werd beantwoord.

Leerlingen van de Plusklas hebben een gedicht voorgedragen en op het podium vonden interviews plaats om de discussie te voeden. Roën, een oorlogsveteraan, vertelde over zijn persoonlijke ervaringen in Afghanistan. Arthur Sealy schetste voor de toehoorders het historische perspectief. Voor de innerlijke mens werd goed gezorgd met soep en een maaltijd.

Het 4/5 mei comité Bonaire vindt het erg belangrijk dat we met alle geledingen in de samenleving dit gesprek blijven voeren. Het comité was erg tevreden over het succes van dit initiatief en zal volgende jaar weer activiteiten organiseren om bewustwording te stimuleren en het gesprek op ons eiland te blijven voeden.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg.