KRALENDIJK- Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) heeft op zaterdagavond een inval gedaan in een pand aan de Kaya Nikiboko Noord. Volgens nog onbevestigde berichten zou het gaat om een daar gevestigde tattoo shop.

De inval is het gevolg van een ingediende klacht over bedreiging met een vuurwapen. “Meldingen van bedreiging met een vuurwapen worden door ons altijd zeer serieus genomen”, zegt woordvoerster Milushka Hansen namens het KPCN. Er zouden twee personen zijn aangehouden tijdens de actie, maar dit is niet gecommuniceerd door de politie.

Voertuigen

Tijdens de inval zouden ook diverse voertuigen in beslag zijn genomen. KPCN wilde echter nog niet bevestigen of tijdens de actie ook inderdaad een vuurwapen werd aangetroffen.