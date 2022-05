Als de docent uitlegt dat het Nederlands drie lidwoorden kent, terwijl hij ‘de’, ‘het’ en ‘een’ op het bord schrijft, schudt een van de leerlingen vol verbazing haar hoofd.

‘Wij hebben er maar eentje!’ zegt ze. De leraar geeft glimlachend toe dat dat heel wat efficiënter is, maar ja, die Hollanders hebben dit ooit bedacht.

Dinsdag buigt de Kamer zich over het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES. *

Het wetsvoorstel geeft ruimte aan het Papiaments als instructietaal bij het mbo 3 en 4 onderwijs.

In het debat over dit wetsvoorstel kwam de heer Zohair El Yassini, woordvoerder van de VVD, met het verhaal dat hiermee het onderwijs op het eiland de afgrond in gaat glijden.

De VVD’er vindt dat met het toelaten van het Papiaments een diploma minder waarde heeft dan een Nederlandstalige opleiding. Een Papiaments diploma blokkeert de toegang tot hoger onderwijs, volgens de woordvoerder. Wat op zich van een opgewekte levensvisie getuigt. Iedereen kan naar de universiteit of naar de Hogere Hotelschool als ie wil.

Niet alleen over de waarde van een diploma maakt de heer El Yassini zich zorgen. Hij ziet de hele Bonairiaanse samenleving ten onder gaan als dit wetsvoorstel wordt aangenomen. Straks gaan opleidingen gericht op de zorg, de bouw en bijvoorbeeld de installatietechniek ook dat taaltje gebruiken. Is het gekoeterwaal niet van de lucht.

Misschien moet meneer El Yassini een uurtje langs gaan bij het echtpaar Norwin en Tineke Willem. Beiden zijn lang onderwijzer geweest. Zij kunnen hem vertellen hoe het is om les te geven op het eiland.

Dan kan mevrouw Willem hem met een vriendelijke glimlach uitleggen hoe de werkelijkheid eruitziet.

‘Op zich is het helemaal niet erg dat zestig procent van je bevolking op LBO-niveau zit. Je moet je daaraan aanpassen. Als ik een vis heb, kan ik die onmogelijk laten vliegen. Als ik weet dat ik vissen heb en dat die moeten zwemmen, moet ik zorgen dat ik die vissen de gelegenheid geef om te kunnen zwemmen.’

‘Wat ik ook zo frustrerend vind. Als ik te horen krijg, je hebt nu zestig procent LBO’ers, volgende keer wil ik zien dat het veertig procent MBO is. Luister, als ik de kinderen in groep 1 heb gehad, dan weet ik dat aan het eind zestig procent LBO’er is, wat ik er ook aan doe. Waar ik voor moet zorgen is dat die LBO’ers gaan excelleren, hun top bereiken. Je hebt het niet over achterstand.’*

Of hij komt ook een keer achter in de klas zitten. Binnen een paar minuten zal hij onder de indruk zijn van het gemak waarmee de docent heen en weer schakelt tussen het Papiaments en het Nederlands. Raakt hij misschien zelfs licht ontroerd door de inzet van die docent. Wordt hij stil van het enthousiasme van de kinderen als ze een ruime voldoende halen bij een test.

En komt hij erachter dat Nederlands een rare taal is.

Als de onderwijzer uitlegt dat er onregelmatige werkwoorden bestaan aan de hand van het werkwoord lopen, begrijpt een van de leerlingen de consequentie.

Ik loop, ik liep, ik heb geliepen.

Leg dan maar es uit dat het Nederlands jammer genoeg iets anders bedacht heeft.

Na deze vaststelling van de onderwijzer draaien een paar hoofden zich om. Kijken mij verwijtend aan.

Alsof ik er wat aan kan doen.

