Mental Health Caribbean (MHC) verzorgt de geestelijke gezondheidszorg op Caribisch Nederland. Onze ambitie is de kwaliteit van het leven van de inwoners van Caribisch Nederland te verbeteren. Wil jij als ervaren behandelaar je steentje bijdragen aan de zorg voor? En vind jij het als allrounder leuk om generalistisch te werken? Dan zijn we op zoek naar jou.



Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

(24 uur per week. Standplaats: Bonaire)

Functie: Wat ga je doen?

Als sociaal psychiatrisch verpleegkundige bied je professionele, generalistische ondersteuning bij lichte tot ernstige klachten. Je gaat aan de slag binnen de polikliniek gespecialiseerde GGZ bij het ziekenhuis Fundashon Mariadal.

Dit doe je door:

De cliënt te informeren, adviseren en begeleiden over/bij procedures en regelingen aangaande de behandeling.

De zorg rondom de cliënt te coördineren i.s.m. collega’s.

Triages van nieuwe aanmeldingen uit te voeren.

Intakes uit te voeren, onder supervisie van een psychiater of GZ-psycholoog.

Medeverantwoordelijk te zijn voor diagnostiek en het opstellen van behandelplannen.

Samen met de cliënt de behandeldoelen vast te stellen en op basis daarvan interventievoorstellen te doen.

Zelfstandig individuele behandelingen uit te voeren (met werkbegeleiding), incl. psychoeducatie gericht op klacht- en lastreductie, stabilisatie.

Deel te nemen aan groepsbehandelingen als co-therapeut.

Crisissituaties het hoofd te bieden, in overleg met werkbegeleider of psychiater.

Buiten kantoortijd te participeren in voorwachtdiensten van de crisisdienst.

Zorg te dragen voor zorgvuldige verslaglegging en het op orde houden van het clientendossier (intakeverslagen, brieven aan verwijzers, enz.).

Deel te nemen aan het multidisciplinair overleg (MDO) en beleidsoverleg met als doel de zorg en behandeling van cliënten te verbeteren.

Samen te werken met andere disciplines, zowel in- als extern.

Functie: Wat vragen wij van jou?

Je hebt de opleiding verpleegkunde HBO -V of SPV afgerond.

Je bent in het bezit van een BIG-registratie.

Je beschikt over aantoonbare ervaring in enkennis van verslavingszorg en psychiatrie.

Ervaring in het zelfstandig uitvoeren van steunend-structurerende behandelingen.

Je bent in staat zowel zelfstandig als in teamverband te werken.

Je hebt kennis van de methodieken ter herkenning van een crisis en het plegen van crisisinterventies.

Je spreekt Papiamentu en Nederlands óf hebt een talenknobbel zodat je Papiamentu jezelf snel eigen kunt maken. Het spreken van Spaans en/of Engels is een pré.

Je hebt een flexibele werkhouding, kunt zelfstandig werken en bewaakt je eigen grenzen.

Je kan goed samenwerken met andere disciplines.

Organisatie: Waar ga je aan de slag?

MHC ontwikkelt zich steeds meer naar een allround GGZ-instelling. We werken vooral ambulant in intensieve samenwerking met zowel verwijzers en ketenpartners als met het informeel steunsysteem van cliënten. De aard van de problematiek kan variëren van licht enkelvoudig tot zwaar en complex. Naast onze ambulante manier van werken, passen we maatwerk toe en stellen we onze cliënt centraal. En om dit te bewerkstelligen werken onze medewerkers met creativiteit, passie en doorzettingsvermogen.

Op Bonaire bieden we een breed aanbod voor onze cliënten:

Zorg aan volwassenen met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek.

Centrum “Nos Perseveransia” waar op verschillende leefgebieden herstelondersteunende zorg wordt verleend als onderdeel van de behandeling bij MHC.

Forensische (verslavings)zorg.

Een behandelaanbod gericht op psychische, psychiatrische en psychosomatische klachten (Poli SGGZ).

Een behandelcentrum (Hi5) dat zich richt op kinderen en jeugdigen met een psychiatrische of psychische kwetsbaarheid en hun gezin/familie. Praktijk Resilensia waar eerstelijnszorg wordt verleend aan zowel kinderen, adolescenten als volwassen cliënten.

Organisatie: Wat bieden wij?

Inschaling hangt af van je achtergrond en werkervaring en vindt plaats in FWG 55 (min $ 3.458,- en max $ 4.918,-). De bedragen zijn bruto per maand bij een fulltime dienstverband (40 uur). We bieden een contract voor de duur van één jaar, met mogelijkheid tot verlenging.

Verder bieden we een dynamische werkomgeving met ontwikkelmogelijkheden en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo draagt MHC ruim bij aan je pensioenopbouw en wordt er tegemoet gekomen in de eventuele verhuis- / emigratiekosten.

Kom je ons team versterken?

Heb je interesse in deze functie, stuur dan je sollicitatie en CV vóór vrijdag 27 mei 2022 naar [email protected]. De (online) gesprekken vinden plaats op donderdag 9 juni 2022.

Indien je vragen hebt kun je contact opnemen met teamleider Signalda Domacassé (+599 7961021 of [email protected]).

Bij gelijke geschiktheid genieten kandidaten uit het Caribisch Gebied of kandidaten die hun wortels hebben in het Caribisch Gebied de voorkeur.

Andere vacatures

Voor MHC zijn we met regelmaat op zoek naar meer enthousiaste, nieuwe collega’s! Kijk voor alle actuele vacatures op onze website: www.mentalhealthcaribbean.com/vacature

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Schrijf je in voor de vacature nieuwsbrief Bonaire.nu heeft hét vacatureplatform van het eiland. Wil jij geen vacature missen? Meld je dan hieronder direct aan voor de nieuwsbrief met het actuele vacature aanbod. Deze ontvang je dagelijks in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven