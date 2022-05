Willemstad – Gisteravond is een voetballer van Hubentut Fortuna vlak voor het begin van de wedstrijd in het SDK-stadion doodgeschoten. De dader is gevlucht, hij gebruikte een automatisch vuurwapen.

Het slachtoffer werd na de schietpartij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later op de avond overleed.

De schoten waren op de tribune te horen, waar mensen in paniek een heenweg zochten. De schietpartij zelf was in de catacomben van het stadion bij de kleedkamers.

Justitieminister Shalten Hato heeft al laten weten donderdag met de voetbalbond om tafel te gaan. Hij wil er alles aan doen om ervoor te zorgen dat voetbalwedstrijden veilig kunnen worden bezocht.

Geweld op en rond de voetbalvelden is een groot probleem op Curaçao. Deze schietpartij lijkt een afrekening.