Nederlandse tekst onder de Engelse tekst te lezen.

Kitchen hero

Think of a gorgeous beach at the Caribbean Sea, feel the relaxed atmosphere. Feel the casual atmosphere of Brass Boer Bonaire. Enjoy the beautiful dishes paired with delectable wines, served to you as you wished for. That is what Brass Boer stands for.

By now, we have two restaurants and a beach bar on the beautiful island of Bonaire. All of them real close to each other. Both restaurants serve modern dishes or tasty classics with a twist. The job is very divers in its tasks and therefore different every day. Therefore, we are searching for a chameleon who can easily adjust to the situation. Our modern kitchens are equipped with all the necessities. As we strive for the best, you will aid us in maintaining the quality in food and service.

Who are you?

We are looking for an energetic and enthusiastic cook, who can work independently. Every day you will be working withing our diversity of cooking styles. Moreover, there are lots of career opportunities if you wish to keep developing. Our team on Bonaire is driven and loves to go the extra mile for each other.

You are a match if you are:

Responsible, independent, and flexible

Pro-active and enthusiastic

Have knowledge of HACCP

Always strives for the best

An education or relevant working experience would be great but is not a necessity.

What do we offer?

A gorgeous workplace with a fantastic view

Support and lots of career opportunities

Work at the best restaurant on the Caribbean

The best beach parties

Mail to Stefan Martens at [email protected] to discuss the possibilities.

Keukentopper

Op een unieke locatie aan de Caribische zee lekker ‘Brassen’ in een ongedwongen sfeer. Geniet van mooie gerechten met prachtige wijnen en een topservice. Casual dining op het prachtige eiland Bonaire. Dat is waar Brass Boer voor staat.

Inmiddels hebben we twee restaurants en een beach bar op het prachtige eiland Bonaire. Deze liggen allemaal op een steenworp afstand van elkaar en alle restaurants serveren moderne gerechten of heerlijke, oude klassiekers in een nieuw jasje. Het werk is hierdoor heel divers en elke dag is weer anders. We zoeken daarom een kameleon die zich moeiteloos aanpast aan iedere situatie. Onze moderne keukens zijn van alle gemakken voorzien. Je zal onder andere verantwoordelijk zijn voor de service- en kwaliteitshandhaving op het niveau dat wij nastreven.

Wie ben jij?

Wij zijn op zoek naar een energieke en enthousiaste zelfstandig werkend kok met verantwoordelijk gevoel. Je werkt dagelijks met onze diverse kookstijlen en binnen onze organisatie zijn tal van doorgroeimogelijkheden. Ons team op Bonaire is gedreven en zet graag dat stapje extra voor elkaar.

Je bent een match met deze vacature als je:

Verantwoordelijk, zelfstandig en flexibel bent

Pro-actief en enthousiast

Kennis van HACCP

Altijd gaat voor het beste resultaat

Een opleiding of relevante werkervaring is een pré, maar niet noodzakelijk.

Wat bieden wij?

Een mooie werkplek met fantastisch uitzicht

Ondersteuning en tal van doorgroeimogelijkheden

Werken voor het beste restaurant op de Caraïben

Regelmatig leuke strandfeestjes

Mail naar Stefan Martens via [email protected] om de mogelijkheden te bespreken.