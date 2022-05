ORANJESTAD- Het Openbaar Lichaam St. Eustatius is bezig met een proef om containers uit Miami goedkoper op het eiland te krijgen.

Daarvoor wordt gedacht aan het binnenhalen van de containers via het Amerikaanse eiland St. Thomas (USVI). Van Miami gaan de containers dan naar St. Thomas, om vervolgens naar St. Eustatius te worden gebracht.

Een proef om de containers te laden en lossen van de Tropic Opal verliep op woensdag op succesvolle wijze.

Kosten

Sint-Eustatius heeft erg veel last van onnodige kosten door het vervoer van goederen via buureiland Sint- Maarten. Daardoor komen er extra belastingschakels bij, terwijl het transport tussen Sint-Maarten en Sint-Eustatius erg duur is. Ook Saba heeft daar last van.

Via St. Johns en de Tropic Opal is de bedoeling de containers met minder omwegen, en dus goedkoper op het eiland binnen te krijgen.