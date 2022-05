Winair vliegt vanaf 1 juni twee keer per dag naar Saba. Ook op woensdag en donderdag. Op die dagen is er nu geen enkele vlucht. Na na 1 juni verandert dit naar zeven dagen per week. Het schema zal voorlopig worden aangehouden tot 31 augustus.

Na de zomer gaat Winair vijf dagen per week met twee vluchten per dag de lucht in naar Saba. In september en oktober vliegt de maatschappij op maandag, dinsdag, vrijdag, zaterdag en zondag. De vluchtfrequentie kan omhoog als er voldoende vraag is naar extra vluchten.

Met ingang van 31 oktober 2022 vliegt Winair weer tweemaal daags, zeven dagen per week. Eventueel kan de maatschappij bij voldoende vraag haar frequentie verhogen naar drie vluchten per dag.