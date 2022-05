Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 600 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

De dialyseverpleegkundige maakt deel uit van een multidisciplinair team en heeft hierin zowel een spilfunctie alsmede een signalerende rol. De activiteiten van de dialyseverpleegkundige vinden plaats op dialyseafdeling, afdeling Special Care of thuissituatie patiënt. Behandeling kan bestaan uit prédialyse, hemodialyse en peritoneaal dialyse.



Dit ga je doen

De dialyseverpleegkundige is op basis van zijn/haar deskundigheid verantwoordelijk voor het uitvoeren van de dialysebehandeling in brede zin. Dit omvat de zorg voor, tijdens en na de behandeling, op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied bij zowel acute als chronische patiënten.

De functie heeft tot doel om bij situaties met een hoge complexiteit, vanwege de onvoorspelbare en veranderende fysiologische toestand van de patiënt, de zorgvraag te kunnen interpreteren en op een adequate wijze actie te kunnen ondernemen. Tevens heeft de functie tot doel een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van het beleid en doelen van de afdeling.

Dit neem je mee

Je bent MBO of HBO verpleegkundige aangevuld met de specialisatie Dialyseverpleegkundige.

Je bent BIG geregistreerd.

Je hebt recente werkervaring op een dialyseafdeling.

Bekend met Freseniusmachine 5008.

Kennis van Diamant/Clariamachine.

En ook belangrijk

Je wordt ingeroosterd om twee diensten te draaien en een bereikbaarheidsdienst.

Met echo-geleide kunnen aanprikken.

Oplossingsgericht en betrokkenheid.

Dit bieden we je

Wij bieden een boeiende baan in een dynamische en unieke zorgorganisatie met een prettige (leer)omgeving. Je bouwt een carrière op met ons.

Fundashon Mariadal heeft goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan vakantiedagen, vakantiegeld, kerstgratificatie en pensioenopbouw.

De functie van Dialyse verpleegkundige is ingedeeld in functiegroep 50 met een salaris van minimaal $ 2693,= en maximaal $ 4168,= bruto per maand op basis van 40 urige werkweek.

Spreek je geen Papiaments, dan kan je via ons gratis Papiaments cursussen volgen.

Woon je niet op Bonaire, dan kennen wij een vergoeding voor de tickets en verhuizing. Voor de eerste twee maanden krijg je een door Fundashon Mariadal aangewezen accommodatie.

Meer informatie

Voor meer informatie over Fundashon Mariadal kan je onze website bezoeken: www.fundashonmariadal.com. Bij inhoudelijke informatie over de functie dan kun je contact opnemen met mevrouw Merredith Sambo via email [email protected].

Als je je herkent in deze functie, dan nodigen je uit om jouw sollicitatie te sturen aan het e-mailadres: [email protected]