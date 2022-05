KRALENDIJK – Medewerkers van de afdeling Publieke Gezondheid hebben tijdens Dia di Rincon en de Simadan in Playa stickers en hand sanitizers uitgedeeld aan het publiek.

De campagne ‘Biba kuné’ is opgezet om de samenleving bewust te maken van leven met het coronavirus en COVID-19. In de aanloop naar Dia di Rincon heeft Publieke Gezondheid een drive thru gehouden waar vertegenwoordigers van muziek – en dansgroepen gratis zelftesten konden ophalen om op de feestdag te gebruiken.

Positief

Het is bij de afdeling bekend dat een aantal deelnemers aan Dia di Rincon een positief testresultaat hadden bij het zelftesten. Deze deelnemers hebben er volgens de afdeling voor gekozen om niet aan de Simadan mee te doen.

Nu de feestdagen voorbij zijn, bezoeken medewerkers van Publieke Gezondheid de scholen voor voortgezet onderwijs. De leerlingen worden onder andere voorgelicht over het belang van zelftesten. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van een video over zelftesten en de video met de jingle van ‘Biba kuné.’