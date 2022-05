Gedupeerde ouders van de kindertoeslagaffaire in Caribisch Nederland kunnen binnenkort terecht bij Belastingdienst Caribisch Nederland voor hulp en ondersteuning. De dienst gaat gedupeerde ouders ondersteunen op de gebieden gezin, financiën, werk en inkomen, wonen en zorg. Het speciale ondersteuningsteam gaat in de tweede helft van mei van start.

Bij de kinderopvangtoeslag is in het verleden veel niet goed gegaan. De kinderopvangtoeslag van een groot aantal ouders is onterecht stopgezet. Sinds 2020 is de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) bezig met herstellen van dat wat niet goed is gegaan bij gedupeerde ouders.

Op Bonaire, Saba en Sint-Eustatius zijn elf ouders erkend als gedupeerde in de toeslagenaffaire in Nederland. Zij krijgen minstens 30.000 euro, zoals ook in Nederland erkende gedupeerden krijgen.

Persoonsgegevens

De uitvoeringsorganisatie heeft persoonsgegevens van gedupeerde ouders in Caribisch Nederland die zich eerder hebben aangemeld. Deze gegevens mogen niet zomaar gedeeld worden met de Belastingdienst. Daarom neemt het Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag van UHT begin mei telefonisch contact op met alle gedupeerde ouders in Caribisch Nederland.



De uitvoeringsorganisatie zal vervolgens vragen of zij enkele gegevens van de gedupeerde ouders mogen delen. Tijdens het telefoongesprek legt UHT uit om welke gegevens het gaat. Pas na goedkeuring van de gedupeerde ouders worden de contactgegevens gedeeld met de Belastingdienst. Die neemt vervolgens vanaf half mei zelf contact op met de gedupeerde ouders.

Ondersteuning

Het ondersteuningsteam van de belastingdienst biedt gedupeerde ouders brede ondersteuning op de vijf leefgebieden financiën, zorg, wonen, werk en gezin. Daarbij is de gedupeerde ouder in de regie. Gebruik maken van de brede ondersteuning is een vrije keuze van de ouder. Het ondersteuningsteam van de belastingdienst neemt daarom geen contact op met gedupeerde ouders die geen toestemming hebben gegeven om hun gegevens te delen. Dat betekent dat het ondersteuningsteam die ouders dan niet verder kan helpen met bijvoorbeeld werk of zorg.

Aanmelden

Sommige gedupeerde ouders die nu in Caribisch Nederland wonen hebben zich nog niet aangemeld bij de uitvoeringsorganisatie. Deze ouders kunnen zich aanmelden als ze kinderopvangtoeslag hebben gekregen toen ze in Nederland woonden en deze is stopgezet tussen 2005 en 2019 en de ouder weet niet waarom.

Gedupeerde ouders op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten moeten nog wachten op een speciaal ondersteuningsteam ‘ouders in het buitenland’.