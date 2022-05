Door Marit Severijnse | Caribisch Netwerk

KRALENDIJK – De nieuwe toeristenbelasting voor Bonaire zorgt voor flinke kritiek onder inwoners en familie in het buitenland. De autoverhuur- en hotelbelasting verdwijnen en in plaats daarvan wordt het 75 dollar per bezoeker. Een gezin van vier uit Amsterdam kan al gauw 300 dollar gaan betalen.

Ook wie vanaf juli bij familie thuis op Bonaire verblijft, ontkomt niet aan de nieuwe toeristenbelasting. Veel mensen uiten flinke kritiek omdat er in de aangekondigde belasting geen onderscheid wordt gemaakt tussen toeristen en Bonairianen die nu in het buitenland wonen. Ook gepensioneerden, studenten en mensen met een laag inkomen ontkomen er niet aan.

“Ik wil gewoon normaal thuis hier kunnen komen en mij Bonairiaan kunnen voelen”, zegt Alex Gerharts die naar Nederland is verhuisd. “En nu moet ik ineens als een toerist elke keer die achterlijke belasting betalen, terwijl ik daar verderop in het San Francisco-hospitaal geboren ben.”

Voorheen betaalde de toerist de toeristenbelasting als onderdeel van de verblijfskosten per nacht, maar logees in particuliere huizen en Airbnb’s betaalden op die manier geen belasting. De nieuwe toeristentax moet dat bij binnenkomst gelijk opvangen. Kinderen die jonger zijn dan twaalf jaar en inwoners van de andere eilanden, betalen 10 dollar per bezoek.

“Ik vind het onbeschoft”, zegt Michelle Constancia die ook in Nederland woont. Elke dollar telt omdat Bonaire al duur genoeg is, vindt zij. “Ik heb net een ticket gekocht om met KLM naar Bonaire te vliegen en ik heb in mijn budget geen rekening gehouden met zo’n belasting.”

Eilandraad stemt opnieuw over toeristenbelasting.

De nieuwe toeristenbelasting heeft op het eiland voor flinke kritiek én verwarring gezorgd. Hoewel het bestuurscollege eerder had voorgesteld om de belasting per kalenderjaar te maken, besloot de eilandsraad dat dit per bezoek betaald moet worden. Ook werd er besloten om het bedrag te verhogen van 50 naar 75 dollar. Binnenkort wordt er opnieuw gestemd over de toeristenbelasting. Er is onduidelijkheid ontstaan of de toeristenbelasting per kalenderjaar geldt of per bezoek moet worden betaald. Opvallend is dat er onder eilandraadsleden die zelf over het besluit hebben gestemd nu ook verwarring is. Dat zou komen door verschillende versies van een amendement. Voor cruisepassagiers verandert de toeristenbelasting vanaf 1 januari 2023. De belasting op autoverhuur verdwijnt.

Hoge toeristenbelasting maakt familiebezoeken lastiger

John van Helden* woont in Nederland en heeft familie op de eilanden die hij graag bezoekt met zijn gezin, maar hij is bang dat deze familiebezoeken door de toeristenbelasting een stuk lastiger zullen worden. “Door de hoge kosten van de coronatesten hebben we de afgelopen twee jaar niemand gezien. En nu net geboekt is omdat het weer kan, moet er dus zo’n 300 dollar opgehoest worden. Een hoop geld.”

“Zelf hebben we al zitten rekenen. Als we niet met familie naar het strand gaan, kunnen we de kosten van Stinapa schrappen. Verder moeten we zien waar nog verder op bezuinigd kan worden, maar het vooruitzicht van een leuk weerzien is volledig weg.”

“Met mij zullen er, ook gezien de armoede op Bonaire, veel meer mensen zijn die hierdoor afgesneden worden van familie”, aldus van Helden. “Bonaire wordt een eiland waar de tegenstelling tussen arm en rijk, zeker door deze maatregel, nog groter zal worden dan hij al is. Alle inwoners moeten gewoon familie kunnen blijven ontvangen.”

‘Curaçao moet dan ook belasting gaan heffen voor Bonairianen’

Inwoners van de andere Caribisch-Nederlandse eilanden betalen 10 dollar per bezoek. Ook daarop is er kritiek. “Het is toch belachelijk dat we moeten betalen als we op familiebezoek gaan op Bonaire?’’, vindt Pablo Croes uit Curaçao.

“Ik vind dat Curaçao ook 10 dollar moet gaan heffen voor bezoekers uit Bonaire dan”, zegt Curaçaoënaar Elton Sint Jago.

De toeristenbelasting van 75 dollar is ‘erg veel’. “Een familie van vier kost dat 300 dollar extra terwijl het al een duur eiland is. Waarom geen logeerbelasting heffen bij hotels en andere soorten accommodaties?”, vraagt Sint Jago zich af. “Die natuurtoeslag komt er ook nog bij, hè? Belachelijk en erg jammer dit!”