KRALENDIJK – Woensdag 4 mei is het naast Nationale Dodenherdenking ook International Firefighters Day. Op deze dag wordt er door brandweerkorpsen wereldwijd stilgestaan bij de werkzaamheden die de brandweermannen en -vrouwen dagelijks verrichten en de risico’s die zij nemen om bij te dragen aan de algemene veiligheid.

Ter ere van deze dag rijden op woensdag 4 mei, tussen 10 en 11 uur ’s ochtends, brandweerauto’s door de straten van Saba, Bonaire en Sint Eustatius. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met de activiteiten omtrent de Nationale Dodenherdenking.

Op Sint Eustatius worden verder gedurende deze week diverse activiteiten georganiseerd op de brandweerkazerne. Op Bonaire worden in de middag van vrijdag 6 mei brandweerwedstrijden georganiseerd ter ere van deze dag, waarbij de brandweerploegen strijden om de snelste tijd in diverse spellen in het kader van brandweerwerkzaamheden.