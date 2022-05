Fundashon Mariadal is een veelzijdige zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 650 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

De medische zorg wordt gerealiseerd door medici via een samenwerkingsverband met Amsterdam UMC (Jumelage), visiterende specialisten uit de regio en medici in eigen dienst.

Wat ga je doen?

Het primair proces is bij FM verdeeld in de afdelingen die zich met ‘electieve zorg’ bezighouden. Dit betreft de polikliniek, ziekenhuisafdeling Setibibu, Verpleeghuis Kas di Kuido, thuiszorg, dialyse-afdeling en ‘beschouwende’ en ‘ondersteunende’ specialismen, zoals apotheek, radiologie, klinische chemie en microbiologie.

Hiernaast zijn er de afdelingen die de ‘spoedzorg’ verlenen. Dit betreft (air)ambulance, SEH, OK, CSA, Special care, verkoever/dagbehandeling, verloskamers en de ‘snijdende’ specialismen

Afhankelijk van je achtergrond word je de medisch manager van één van beide onderdelen.

In de functie van medisch manager werk je nauw samen met de zorgcoördinatoren (electieve zorg en spoedzorg). Hierbij is de focus van de medisch manager strategisch/tactisch, die van de zorgcoördinator tactisch/operationeel. De medisch manager draagt de eindverantwoordelijkheid en kan in deze hoedanigheid beslissingen nemen met betrekking tot de (kwaliteit) van zorg.

Je inzet en bijdrage is ziekenhuisbreed, transmuraal, regionaal en internationaal. Zo ben je medebepalend voor de koers (strategisch, tactisch en operationeel) die gekozen wordt.

Je levert een bijdrage aan de werving en planning van (para)medici. In het kader van de samenwerking met Amsterdam UMC houd je je bezig met detachering van specialisten. Zo nodig coach en begeleid je de zorgprofessionals zodat ze zich snel thuis voelen en de werkwijze en cultuur van FM eigen maken.

In deze functie werk je nauw samen met de ziekenhuizen op de andere Caribische eilanden, Colombia en het Amsterdam UMC in Nederland.

Ook maak je deel uit van het managementteam van Fundashon Mariadal dat verder bestaat uit de collega medisch manager, de manager bedrijfsvoering en de manager finance & control. Je rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur. Het managementteam wordt ondersteund door een bestuursbureau.

Wat breng je mee?

Je bent een medisch specialist, apotheker of anderszins klinisch academicus. Je hebt een ruime klinische ervaring daarnaast heb je een aantal jaren ervaring opgedaan in een managementfunctie.

Je wilt naast medisch manager ook nog jouw professie blijven uitoefenen.

Je bent bereid je voor langere tijd te vestigen op Bonaire.

Salaris en arbeidsvoorwaarden

Naast een uitdagende baan ligt er bij FM ook een mooi arbeidsvoorwaardenpakket voor je klaar.

De honorering is in overeenstemming met het niveau van de functie en mede afhankelijk van ervaring.

Je kunt gebruik maken van een vergoeding voor de vliegtickets en verhuizing.

Er zijn binnen FM mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en het volgen van opleidingen.

Verdere informatie

Voor verder informatie kun je contact opnemen met Henk Veldkamp, Recruiter voor deze functie. [email protected]. of solliciteer direct via deze link:

