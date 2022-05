Delta Security is een toonaangevend beveiligingsbedrijf gevestigd op Bonaire en actief op Bonaire en Curacao. Onze klanten zijn o.a. de grotere hotels, scholen, zorginstellingen en particuliere ondernemingen.

Voor onze vestiging op Curacao zijn wij op zoek naar een full time: Financial/Accounting Assistant M/V.

De Financial/Accounting Assistant heeft als voornaamste taak het assisteren bij en het zorgdragen voor de volledigheid en juistheid van alle financiële transacties binnen de Delta Group. Daarnaast neemt hij/zij waar nodig deel aan het incassotraject wanneer nodig. De Financial Assistant rapporteert aan de Financial Manager.

Taken:

Boeking van alle financiële transacties;

Maandelijkse afstemming en specificatie van bepaalde grootboekrekeningen en bankrekeningen;

Hulp bij het opstellen van de maandelijkse/kwartaallijkse managementrapportages;

Voorbereiding van wekelijkse betalingen via QB-leveranciers betalingslijst;

Ervoor zorgen dat alle verleende diensten of geleverde goederen correct worden doorbelast aan de klanten door proactief en alert te zijn op door Delta getoonde activiteiten;

Assistentie bij het opstellen van jaarlijkse budget cijfers;

Assisteren van de financieel manager bij o.a. maand- en jaarafsluiting; periodieke/ad hoc financiële overzichten voor stakeholders en externe accountants;

Bij afwezigheid van de financieel manager assisteren bij het tijdig indienen van aangifte verplichtingen voor inkomstenbelasting, sociale zekerheid en ABB/OB.

Functie-eisen:

Bachelordiploma in boekhouding of financiën met nadruk op boekhouding; vereist – minimaal MBA/EPD 1-certificaat/HEAO BE;

Boekhouding en maandelijkse managementrapportage;

Minimaal vijf jaar ervaring op verschillende boekhoudkundige/financiële gebieden;

Goede ervaring met online Quick Books (uploaden van bestanden vanuit excel en CSV-bestanden);

Goede computervaardigheden, met name MS Excel/Word;

Sterke mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden in het Nederlands, Engels en Papiamentu;

Sterke interpersoonlijke vaardigheden, een volhardende doorzetter;

Het vermogen om te multi-tasken, onder druk te werken, deadlines te halen en in staat te zijn om te gedijen in een veeleisende werkomgeving;

Pro-actief en hands one;

Geen 8 tot 5 mentaliteit.

Wat bieden wij:

Een salaris boven het marktconform;

Een fulltime werkweek;

Interne opleidingsmogelijkheden (beveiliging, EFR, etc.);

Een week betaald ouderschapsverlof voor vaders;

50% betaling van kinderopvang;

Voor onze volledige secundaire arbeidsvoorwaarden.

Bekijk onze website. www.maakjijhetverschil.com

Meer informatie of heb je interesse?



Neem contact op met onze afdeling personeelszaken via telefoon of whatsapp +599 701-4150 of mail je cv naar [email protected]. Graag in het onderwerp van de mail de functie aangegeven.