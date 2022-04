Als medewerker Klantenservice & Administratie ben je het eerste aanspreekpunt van de organisatie, zowel telefonisch als persoonlijk aan de balie. Je behandelt vragen en klachten van klanten (huurders, woningzoekenden) zowel fysiek, via de telefoon en via e-mail die betrekking hebben op alle facetten waarmee de stichting te maken heeft, zoals (her)inschrijving, huren, kopen, sociale klachten, reparatieverzoeken enz. Je hebt ook contact met werkrelaties en bezoekers. Serviceverlening staat hier hoog in het vaandel. Daarnaast zijn het secuur administratief verwerken en vastleggen van klantgegevens in het FCB-portaal ook deel van de dagelijkse werkzaamheden.

Praat jij gemakkelijk met mensen? Zet jij altijd net dat stapje extra voor je klanten? Help je mensen graag, maar is het tegelijkertijd onmogelijk om over jou heen te lopen? Heb je een proactieve en flexibele houding en geen acht tot vijf mentaliteit?

Dan zoeken wij jou!

MEDEWERKER KLANTENSERVICE & ADMINISTRATIE (M/V)

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de afdeling Woondiensten van Fundashon Cas Bonairiano waar veel enthousiaste mensen werken, die allemaal hard hun best doen voor hun klanten. De vraag naar sociale huurwoningen op Bonaire is groot en FCB speelt een prominente rol hierin.

Jouw profiel

Je bent een enthousiaste kandidaat MBO+ werk- en denkniveau. Je hebt minimaal drie (3) jaar ervaring in (soort)gelijke rol. Beheersing van het Papiaments, Nederlands, Engels en Spaans in woord en geschrift is een pre. Je werkt servicegericht, beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden, bent integer en heb overtuigingskracht. Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. Je hebt inlevingsvermogen, bent stressbestendig en accuraat. Je hebt een resultaatgerichte instelling, een proactieve en flexibele houding en geen acht (8) tot vijf (5) mentaliteit.

Ons aanbod

Een fulltime functie (36 uren) bij een groeiende organisatie. Een arbeidsovereenkomst voor in principe één (1) jaar met twee (2) maanden proeftijd en een salaris afhankelijk van opleiding en (werk)ervaring. Training- en opleidingsmogelijkheden die van toegevoegde waarde zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Een hecht team die nieuwe ontwikkelingen tegemoet gaat. Een verlofregeling, vakantiegeld, aan het eind van het jaar een bonusbedrag.

Over Fundashon Cas Bonairiano (FCB)

Fundashon Cas Bonairiano (FCB) is een woningstichting met 13 medewerkers en circa 600 woningen, gevestigd te Bonaire, Caribisch Nederland. We zijn een professionele organisatie met een informele werksfeer en betrokken collega’s. FCB biedt betaalbare en kwalitatief goede (sociale) huur- en koopwoningen aan inwoners van Bonaire die zelf niet in hun woonruimte kunnen voorzien, vnl. inwoners met een laag- en middeninkomen en bijzondere doelgroepen. FCB investeert momenteel volop in de maatschappij met uitbreiding van het woningbestand naast investeren in het bestaand bezit en diverse andere projecten.

Contact

Voor meer informatie of de volledige functieomschrijving kun je naar [email protected] mailen. Bij interesse, stuur dan vóór 11 mei 2022 een sollicitatiebrief met een heldere motivatie en curriculum vitae (CV) naar [email protected] Wij behandelen alle reacties vertrouwelijk. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Dit geldt ook voor verificatie, na toestemming van de eindkandidaten, van het arbeids- en opleidingsverleden.