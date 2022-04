Meer toeristen met de Nederlandse nationaliteit bezochten Bonaire in 2021 voor één of meerdere overnachtingen. Onder personen tot 35 jaar was het aantal dat in 2021 maximaal 60 dagen op het eiland verbleef hoger dan in 2019. Dit blijkt uit nieuwe bevolkingscijfers van het CBS over Caribisch Nederland

45-plussers kwamen in 2021 juist minder vaak voor een kort verblijf naar Bonaire dan in 2019. In totaal kwamen in 2021 ruim 44.000 toeristen met de Nederlandse nationaliteit naar Bonaire, vergelijkbaar met het aantal in 2019, toen 45.000 naar het eiland kwamen en bijna dubbel zoveel als in 2020 (24.000).

Het aantal toeristen dat in 2021 voor 61 tot 180 dagen naar Bonaire kwam was met 800 ongeveer even hoog als 2019. In 2020 lag het met circa 700 personen wat lager.

Studenten

Onder personen die twee tot zes maanden op Bonaire verbleven, bevinden zich veel 15- tot 25-jarigen. Het is aannemelijk dat het overwegend om studenten gaat die een tussenjaar hebben genomen.

Dit aantal komt overeen met 2019. In 2020 was dit aantal lager vanwege de coronapandemie. Het aantal 35- tot 65-jarigen dat twee tot zes maanden op het eiland verbleef is in 2020 wat hoger dan in 2019. In 2021 kwamen minder 65-plussers naar Bonaire dan in voorgaande jaren.