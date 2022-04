KRALENDIJK – Curaçao meldde afgelopen maand met 1.710 nieuwe positieve testuitslagen de meeste nieuwe infecties van alle eilanden. Dat meldt het RIVM in haar maandelijkse rapportage. De maartcijfers zijn een kleine toename ten opzichte van het aantal meldingen in februari. Toen testten 1.664 mensen positief.



Er wordt vooralsnog grootschalig getest op het eiland. Het grote aantal positieve testuitslagen is waarschijnlijk toe te schrijven aan het loslaten van de laatste COVID-19 maatregelen. Curaçao meldde in maart vijf nieuwe COVID-19-gerelateerde sterfgevallen. In totaal zijn er door Curaçao 267 sterfgevallen gemeld tussen 31 maart 2022 en het begin van de pandemie.



De 5 gemelde sterfgevallen waren 65+ jaar. In de laatste week van maart en eerste dagen van april kregen 278 mensen per 100.000 inwoners op Curaçao een positieve covid-19-testuitslag.



Caribische eilanden

Het aantal positieve testuitslagen op alle Caribische eilanden samen is in de maand maart iets toegenomen. Er werden 3.262 positieve testuitslagen gemeld. In februari waren dit er 3.012.



De incidentie op Saba en St Eustatius steeg fors nadat beide eilanden een nieuwe lokale uitbraak meldden. De COVID-19-gerelateerde ziekenhuisbezetting bleef op alle eilanden laag.



De Omikron-K-variant veroorzaakte in maart het grootste deel van de infecties op Aruba, Bonaire en St. Eustatius. Op Curaçao en St. Maarten is de Omikron-L-variant dominant.



Aruba en Sint Maarten

Op Aruba en Sint Maarten is het aantal positieve testuitslagen stabiel laag. In de laatste week van maart en eerste dagen van april kregen 98 mensen per 100.000 inwoners op Aruba een positieve testuitslag. Op Sint Maarten waren dat 143 mensen per 100.000 inwoners.



Bonaire

Ook de toename in het aantal positieve testuitslagen op de BES-eilanden is voornamelijk toe te schrijven het loslaten van de laatste COVID-19-maatregelen en de circulerende Omikron-variant.



In de laatste week van maart en eerste dagen van april (week 13) kregen 1.031 mensen per 100.000 inwoners op Bonaire een positieve testuitslag. Het aantal positieve testuitslagen neemt sinds week 10 toe, met name onder 12-19 jarigen en 60-79 jarigen.



Sint Eustatius

Op St. Eustatius zijn afgelopen maand 326 nieuwe positieve testuitslagen gemeld waarvan dertig procent gevaccineerd met tenminste één prik. Het grootste deel van de in maart gemelde infecties betreft kinderen van 10-14 jaar (19 procent).



De incidentie in de laatste week van maart en eerste dagen van april was 3.087 mensen per 100.000 inwoners. Het eiland meldde in maart twee nieuwe COVID-19-gerelateerde sterfgevallen; totaal zijn er door St. Eustatius vijf sterfgevallen gemeld sinds het begin van de pandemie. Beide sterfgevallen waren ongevaccineerd en opgenomen geweest in het lokale ziekenhuis.



Saba

Op Saba zijn afgelopen maand 138 nieuwe positieve testuitslagen gemeld en de incidentie in de laatste week van maart en eerste dagen van april was 4.849 mensen per 100.000 inwoners. Het grootste deel van de in maart gemelde infecties betreft personen van 39 jaar en jonger (74 procent) en lokalen (98 procent).



24 procent van de volwassenen met een reeds opgelopen infectie waren gevaccineerd met tenminste twee prikken en 39 procent met twee prikken en een booster. Er zijn in maart geen COVID-19-gerelateerde ziekenhuisopnames of sterfgevallen gemeld op het eiland.