KRALENDIJK- Raadslid Daisy Coffie heeft onlangs een bezoek gebracht aan zoutproducent Cargill om zich op de hoogte te stellen van de activiteiten van het bedrijf dat al 25 jaar actief is op het eiland, namelijk sinds 1997.

Cargill heeft een vrij groot Bonairiaans gebied (13%) onder haar beheer. De erfpachtovereenkomst met het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) loopt af in 2024, en in verband hiermee vind Coffie het interessant te weten wat de impact van het bedrijf is op het eiland.

Tijdens haar bezoek kreeg Coffie onder meer uitleg over de wereldwijde activeiteiten van Cargill, dat inmiddels in maar liefst 70 landen actief is. Voor wat betreft Bonaire kreeg Coffie een uiteenzetting over het gebied en hun verschillende activiteiten en bemoeienissen in dit gebied. Zo is Cargill bijvoorbeeld belast met het flamingoreservaat en zorgt ervoor dat deze vogels goed beschermd worden.’

Eigendom

Iets wat volgens Coffie de aandacht trekt is dat een deel erfpacht terrein is, maar er is ook sprake van een stuk eigendomsterrein. Het strand bij de zoutpannen, bekend als Pink Beach is privé terrein van Cargill dat vanaf het begin van de moderne zoutproductie met het eilandbestuur is geruild tegen het terrein waar de slavenhutjes staan. De toeristenweg aan de zuidkant van ons eiland loopt gedeeltelijk over Cargill-terrein’, aldus het raadslid.

“Ook hebben wij uitleg gekregen over de verschillende manieren waarop zout geproduceerd wordt en het systeem dat hier op Bonaire toegepast wordt. Het gebied, de plek, de ligging aan zee en het weer dragen allemaal bij aan een perfecte situatie om hier zout te winnen” vertelt Coffie.

Industrieel

Het zout dat op Bonaire geproduceerd wordt is van zeer hoge kwaliteit, niet voor consumptie, maar voor industrieel gebruik. Het wordt gebruikt als wateronthardingszout, bij het verven van textiel in de textielindustrie en voor verwerking in de aardolie industrie.