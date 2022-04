KRALENDIJK – De filmopnames voor de nieuwe Nederlandse bioscoopfilm All Inclusive op Bonaire zijn inmiddels afgerond. Op 19 april werd voor het laatst gedraaid op het eiland. Bonaire.nu kreeg de gelegenheid om met de twee hoofdrolspelers, Jennifer Hoffman en Tibor Lukács, in gesprek te gaan over de film en over hun ervaringen op Bonaire. In dit interview lees je alles over de opnames en hun favoriete plekken op het eiland.

Waar gaat de film All Inclusive over?

Jacco (gespeeld door Tibor Lukács) worstelt met zijn eigen problematiek en zit in een midlife crisis. Samen met zijn gezin gaat hij op vakantie naar een all inclusive resort op Bonaire. Zijn vrouw (gespeeld door Jennifer Hoffman) zegt al op de eerste dag van de vakantie dat ze een break wil nemen. Daarnaast gaat dochter Loïs (Aiko Beemsterboer) als puber helemaal los en zoon Bink (Bing van Son) is een bijzondere jongen die slecht contact heeft met zijn vader. Hij wordt dan ook gezien als het grootste probleemgeval van het gezin.

Lijkt de film qua genre op De Luizenmoeder?

Hoffman geeft aan dat er voor wat herkenbaarheid betreft wel overeenkomsten zijn met de Nederlandse serie en film De Luizenmoeder, die over de perikelen op een basisschool gaan. Maar All Inclusive gaat meer de diepte in qua relaties. Zo komt naast de relatie van man en vrouw ook de vader-zoon-relatie aan de orde in de film. Tijdens de film voeren Hoffman en Lukács gesprekken die voor veel stellen erg herkenbaar zullen zijn. Ook lopen ze tegen herkenbare situaties aan die mensen meemaken wanneer ze samen op vakantie gaan. Daarnaast is er een animatieteam waarvan de leden met hun eigen problemen worstelen. Dit zorgt voor een grote herkenbaarheid, de kijker zal zich zeker herkennen in één of meerdere van de karakters of situaties uit de film, volgens de acteurs.

Waarom is Bonaire als filmlocatie gekozen?

“Het begon met een idee over een all inclusive resort met animatieteam waarin de Westerse maatschappij, de wereld van kapitalisme en het consumeren de hoofdrol spelen. Je hebt een bandje om in het resort en alles is er, net als in Nederland. We leven in een weelde waar niet iedereen zich meer van bewust is. En we gaan er van uit dat alles er ook maar is.” zegt Lukács. Het idee was om de film in Turkije op te nemen omdat het land bekend staat om het massatoerisme en all inclusive resorts. Wegens logistieke problemen hebben ze toch afgezien van Turkije als filmlocatie. Daarnaast is op Bonaire vorig jaar al een andere Nederlandse film, Casa Coco, opgenomen van dezelfde producent. De manager van Delfins Beach Resort heeft destijds aangegeven dat hij gek is op films en graag zijn medewerking wilde verlenen, mocht er nog eens gefilmd worden op Bonaire. Daar is voor deze gelegenheid gebruik van gemaakt en daarom is er nu weer gekozen voor Bonaire.

Waar hebben jullie de scenes opgenomen?

Veel scenes zijn op Delfins Beach Resort zelf opgenomen. Daarnaast is er gefilmd op de airport, in het centrum van Kralendijk, bij de markt en Cuba Compagnie. Ook zitten er scenes in de film die zijn opgenomen in Rincon en in Washington Slagbaai Nationaal Park. Aan het einde van de film wordt er ook nog een dansscene opgenomen in de Empire bioscoop.

Wat is het verschil tussen filmen op Bonaire en in Nederland?

“Waar we ongelofelijk blij mee zijn is het mooie weer op Bonaire. In Nederland is de angst van iedere producent de regen, waardoor je niet kunt draaien.” aldus Hoffman. “Ook wordt er in Nederland vaak gewacht tot de zon schijnt wanneer er opgenomen wordt, dat hoeft hier ook niet.” Lukács geeft aan dat de zon op Bonaire heel snel zakt, dus wanneer je dan te laat bent begonnen met een scene, of de scene moet overnieuw, dan ben je al snel te laat en is het donker. Ook is het een enorme organisatie om zo’n grote groep mensen naar Bonaire te vliegen. Het voordeel dat je hier samen bent, is dat je een soort familie van elkaar wordt. In Nederland ga je na het filmen gewoon naar huis, maar hier kan dat niet. Het voelt ook dat je in een soort bubbel leeft hier, de oorlog in Oekraïne en de problemen in Europa bijvoorbeeld lijken hier heel ver weg, vult Lukács aan.

De cast van All Inclusive – foto Martijn van Gelder

Worden jullie veel herkend op straat?

Lukács geeft aan dat het bij hem wel meevalt maar dat toen ze samen met Frank Lammers, die ook een rol in de film heeft, over straat gingen ze overal herkend werden. Hoffman vertelt dat ze weliswaar minder herkend wordt dan Lammers, maar ook regelmatig aangesproken wordt. Het gaat dan vaak om drie à vier mensen op een avond. Ze maakt dan even een praatje en gaat op de foto met ze. Dat is ook wel vergelijkbaar met Nederland, geeft ze aan. Wanneer ze in haar woonplaats Amsterdam is, kan ze prima over straat. Maar als ze een avond uit is buiten Amsterdam komen er wel mensen naar haar toe voor een praatje en foto. Op de eerste avond op Bonaire toen Hoffman ging stappen kreeg ze al meteen de opmerking van iemand “hier kun je lekker jezelf zijn“. “Nou, nu dus niet meer”, vertelt ze lachend.

Welke rol gaat Frank Lammers spelen?

Frank Lammers speelt de rol van een hotelgast die zijn tweede huwelijk op Bonaire beleeft. Hij is voor Jacco (gespeeld door Lukács) een soort spiegel, om te laten zien hoe het ook kan. Hij heeft dus geen hoofdrol in de film, maar wel een belangrijke rol, naast bekende namen als Jochum ten Haaf (als hoofd van het animatieteam), Manoushka Zeegelaar Breeveld (als hotelgast), Matthijs van de Sande Bakhuyzen (als hotelgast) en Thijs Boermans (als manager van het resort).

Wat is het leukste dat jullie hebben meegemaakt tijdens de opnames?

De scene op het vlot, dat voor het resort in zee lag, noemt Hoffman als één van de hoogtepunten. Middenin de nacht werd daar gedraaid. Voor Hoffman was een duiker geregeld in verband met haar angst voor haaien. Maar het ging eigenlijk heel goed en aan het einde van de scene is ze zelf van het vlot naar de steiger gezwommen, wat voor haar een grote overwinning was. Ook de zwembadscene heeft indruk gemaakt. Deze scene moest maar liefst 35 á 40 keer overnieuw gedraaid worden maar zowel de cast als de crew bleef enthousiast meedoen, ondanks de warmte. De sfeer op de set is dan ook erg goed, het plezier spat ervan af, volgens de acteurs. Lukács noemt ook nog de scenes in de bioscoop, waar de zoon (Bing van Son) een dans opvoert onder de choreografie van Roy Julen (bekend van So you think you can dance) en het animatieteam acts opvoert.

Zijn er nog dingen die mis zijn gegaan?

“De slappe lach tijdens serieuze scenes.” Hoffman vertelt dat er regelmatig laat wordt gefilmd waardoor er soms middenin de nacht ‘geluncht’ moet worden. “Na de lunch worden we dan overvallen door vermoeidheid gevolgd door een lachkick.” Juist omdat het niet mag duurt zo’n lachbui langer, voegt Lukács eraan toe.

Op de set wordt veel gelachen – foto Inge Poorthuis ABC Online Media

Wat vinden jullie van Bonaire?

Hoffman geeft aan Bonaire een prachtig eiland te vinden, ook het formaat van het eiland spreekt haar aan. Wel was ze verbaasd over hoe droog de natuur op het eiland is, ze had een meer tropisch landschap verwacht. Jammer vindt ze ook dat hier bijna niets verbouwd wordt, op initiatieven van onder andere Bon Terra na. Ook vindt ze het snorkelen prachtig.

Lukács vindt het vooral bijzonder dat het eiland zo Nederlands is. “Wanneer je in de auto zit hoor je Nederlandse radio met Nederlandse reclames, maar ook de Van den Tweel Supermarket die op de Nederlandse Albert Heijn lijkt en Warehouse met Jumbo-producten maken dat je hier als Nederlander heel praktisch op vakantie kunt,” noemt Lukács als voorbeelden. Daarnaast is Lukács gek op palmbomen, die hij zelf in Nederland ook heeft.

Ook vindt Lukács de zee hier prachtig, hij begint zijn dag vaak met een duik in zee en geniet dan van de vissen en de onderwaterwereld. De gastvrijheid van de mensen en de sfeer op het eiland wordt ook zeer gewaardeerd door Lukács. Hoffman vult hem nog aan dat haar zoon zo geniet van de vogels op Bonaire.

Wat missen jullie op Bonaire ten opzichte van Nederland?

Hoffman is hier met haar gezin en ook de familie van Lukács is tijdens de opnames even op bezoek geweest op Bonaire, dus zij hoeven niet (lang) gemist te worden. “Biologische groente en fruit”, dat is wat Hoffman mist. Het is hier lastig te krijgen en in de supermarkt is vlees soms zelfs goedkoper dan fruit. Lukács noemt het gemis van de culturele sector, zoals theaters en grote musea, erg jammer. Hoffman stemt hiermee in en kijkt ook reikhalzend uit naar het voorjaar in Nederland en de mogelijkheid om weer naar theatervoorstellingen te gaan. Ook mist zij de afwisseling die ze normaal wel heeft, zo zat ze in januari de hele maand in de Franse Pyreneeën en in augustus vliegt ze voor een maand naar de Verenigde Staten.

Wat doen jullie in je vrije tijd op Bonaire?

Hoffman geeft aan allereerst met praktische zaken, als wassen, boodschappen doen en teksten leren, bezig te zijn. Ook zijn ze een keer met een grote groep collega’s uit geweest in het centrum van Kralendijk. Daarnaast hebben ze gegeten bij Hofi, Het Consulaat en bij Bon Tapa. Ook wordt er in de vrije tijd veel gesnorkeld door ze. Hoffman heeft het eiland per auto verkend en is met haar gezin bij Sorobon geweest. Haar vriend heeft daar gesurft. Lukács heeft met zijn familie een kajaktocht door de mangrove gemaakt, heeft de Donkey Sanctuary bezocht en is met de ‘onderzeeër’ naar Klein Bonaire geweest. Ook heeft hij gesnorkeld op veel plekken, waaronder 1000 Steps. Daarnaast hebben ze genoten van voorbij zwemmende dolfijnen bij het resort.

Hebben jullie gedoken op Bonaire?

“Ik ben heel erg bang voor haaien”, roept Hoffman direct wanneer ik over duiken begin. Ze had bedacht om een duikcursus te gaan volgen om langzaam vertrouwd te raken met de onderwaterwereld. Zodat ze stapje voor stapje aan steeds grotere vissen kon wennen. Helaas heeft ze niet genoeg tijd kunnen vrijmaken om een cursus te gaan volgen. Maar collega-acteurs Aiko Beemsterboer (Loïs), Sara Afiba en Thijs Boermans hebben in de periode dat ze op Bonaire waren voor filmopnames hun Padi Open Water brevet gehaald.

Welke tips hebben jullie voor vakantiegangers naar Bonaire?

“Ga vooral snorkelen! De onderwaterwereld is prachtig. En kijk ook hoe je op Bonaire kunt verblijven zonder al te veel schade aan de natuur en het milieu te veroorzaken”, adviseert Hoffman. “Kies bijvoorbeeld wanneer je een boot huurt niet voor een motorboot, maar een zeilboot of kajak. En houd de stranden schoon.” Lukács vult aan dat je ook niet moet vergeten om de Nature Fee van STINAPA te voldoen. De opbrengsten komen namelijk ten goede aan de koralen en riffen die het eiland heeft.

Beide acteurs kijken terug op een geweldige sfeer binnen het team. Ook de prettige samenwerking met regisseuse Aniëlle Webster wordt volop geprijsd. Ze verwachten dat de kijkers na het zien van de film in ieder geval goede gesprekstof hebben. “Ik denk dat je na de film misschien een zakdoek nodig hebt en tegelijkertijd denkt, ik hoef morgen niet naar de sportschool want ik heb genoeg gelachen”, besluit Lukács.

De komedie All Inclusive is vanaf 19 januari 2023 in de Nederlandse bioscopen te zien. Wanneer de film op Bonaire in de bioscoop te zien zal zijn is op dit moment nog niet bekend.