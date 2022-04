You can find the vacancy also in ENGLISH below.

Ben jij die nauwkeurige duizendpoot en lijkt het je leuk om administratieve werkzaamheden uit te voeren zowel op de administratie als de personeelsadministratie? Wil jij werken voor het beste restaurant van de Caraïben? Dan ben jij diegene die we zoeken.

Wie ben jij?

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en nauwkeurige (personeels-) administrateur met secreatriaat skills.

Je werkt dagelijks aan het bijhouden van de het verwerken van inkoopfacturen, het opstellen van de dagrapportages, de personeelsadministratie en het up to date houden van de arbeidscontrac- ten.

We vinden een persoonlijke match heel belangrijk. Ons team op Bonaire is gedreven en zet graag dat stapje extra voor elkaar.



Je bent een match met deze vacature als je:

Nauwkeurig, proactief, zelfstandig en betrokken bent;

Het leuk vindt om veel contact met je collega’s te hebben;

Altijd gaat voor het beste resultaat.

Een opleiding of relevante werkervaring is een pré, maar niet noodzakelijk.

Wat bieden wij?

Een salaris tussen de 2000 en 2100 dollar op basis van fulltime;

Een mooie plek waar je relevante werkervaring kan op doen;

Werken voor het beste restaurant op de Caraïben;

Regelmatig leuke strandfeestjes;

Fijne collega’s.

Heb je interesse?

Mail naar [email protected] en richt je bericht aan mw Jans Stam van Malsen.

ENGLISH:

Are you the meticulous jack of all trades and would you like to execute administrational work on administration as well as Human Resources administration? Would you like to work for the best restaurant of the Caribbean? Then you are the one we are looking for.

Who are you?

We are looking for an enthusiastic and meticulous (HR-)administrator with secretarial skills. Every day you will be processing invoices and keep them up to date, you will draw up the daily financial reports, the staff administration and keep the employment contracts up to date.

We consider it to be of great importance to have a personal match. Our team on Bonaire is very driven and loves to go the extra mile for each other.

You are a match with this vacancy if:

You are meticulous, pro-active, independent, and involved;

You get excited about numbers;

Always wants to go for the best results;

An education or relevant working experience would be great but is not necessary.

What do we offer?

A salary between the 2000 and 2100 dollar (based on fulltime);

A gorgeous place to gain relevant work experience;

Employment at the best restaurant on the Caribbean;

Amazing beach parties;

The best colleagues you could wish for.

Are you interested?

Mail to [email protected] and reach out to Jans Stam van Malsen.