Op Bonaire wordt er in september 2022 gestart met een Tussenjaar voor jongeren van Bonaire die de havo of vwo hebben afgerond. Het tussenjaar is bedoeld voor jongeren die nog niet goed weten welke studie ze moeten kiezen, zich nog te jong voelen om een studie in het buitenland te starten, of even pas op de plaats willen maken in de maalstroom van school en opleiding. Zij krijgen met dit tussenjaar een kans om zich onder begeleiding uitgebreider te oriënteren en voor te bereiden op een vervolgstudie.

Het kiezen van een studie na de middelbare school is niet makkelijk. Er zijn zo ontzettend veel mogelijkheden, en vanuit Bonaire is het erg lastig om goed kennis te maken met opleidingen die je leuk lijken: de voorbereiding is daarom vaak te oppervlakkig. Alleen al in Nederland valt 1 op de 3 eerstejaars studenten uit. Van deze uitvallers geeft 59% aan dat de studie minder leuk is dan verwacht. Daarnaast vindt 62% van hen de overgang erg tegenvallen. Onder Caribische studenten is dit probleem nog groter omdat zij met veel meer uitdagingen te maken hebben: ze komen plotseling in een hele andere cultuur terecht en hebben veel moeite om aansluiting te vinden bij de verwachtingen in Nederland door onbekendheid met het systeem.

Studiekeuze

De begeleiding van studenten naar Nederland zit tegenwoordig goed in elkaar, en ook hebben de hogescholen in Nederland steeds meer aandacht voor de problemen van Caribische studenten. Echter, in het proces van studiekeuze staat de jongere nog steeds alleen: het is niet makkelijk om je vanaf Bonaire goed te oriënteren op alle vervolgstudies. Het is veel lastiger om open dagen, meeloopdagen of proefstudeerdagen te bezoeken. Daarnaast gaat alle energie tijdens de laatste schooljaren naar het halen van de examens en het diploma, waardoor er weinig aandacht overblijft voor studiekeuze. Logisch natuurlijk.

Korte cursussen

Gedurende het Tussenjaar Bonaire nemen de deelnemers de tijd om zich goed te oriënteren op hun studiekeuze. Ze ontdekken hun kwaliteiten en talenten en ze bereiden zich goed voor op de gekozen vervolgstudie. Ook jongeren die gestopt zijn met hun vervolgopleiding en terug naar Bonaire zijn gekomen, zijn welkom bij het Tussenjaar. Uniek aan dit programma is er veel nadruk ligt op het uitproberen van studierichtingen. De deelnemers volgen korte cursussen in verschillende vakgebieden, om echt te kunnen bekijken welk vakgebied het best bevalt. Daarnaast heeft het programma twee andere belangrijke pijlers, namelijk ‘Oriëntatie op jezelf’ en het verbeteren van de Nederlandse taal.

Voor dit tussenjaar is de Fundashon Nos Ta Yuda Bo opgericht, en voor de inhoud wordt gebruik van de expertise van Opleidings Instituut Bonaire (OIB). Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Gerty Koffijberg of Rosemarijn de Jong, +599 717 1141 of [email protected].