SGB is voor het schooljaar 2022-2023 op zoek naar een enthousiaste, vakbekwame Docent Engels (0,80 fte) voor de unit MBO.

Wat ga je doen?

Je verzorgt interessante en uitdagende lessen Engels. Je motiveert, inspireert en stimuleert studenten, speelt in op hun leefwereld begeleidt studenten met leer- en gedragsvraagstukken. Je bevordert de sociale en persoonlijke ontwikkeling, creëert samen met jouw collegae een veilig leer- en leefklimaat. Je levert een positieve bijdrage aan jouw team en onderwijsontwikkeling. Op het MBO worden studenten heel praktisch opgeleid voor een beroep in de Techniek, Bouw, Toerisme, Horeca, Zakelijke Dienstverlening, ICT, Zorg & Welzijn, Media en Sport. Als docent Engels probeer je daar tijdens je lessen op in te spelen. Het MBO biedt BOL en BBL-opleidingen aan.

Wat vragen wij van je?

Je beschikt over minimaal een tweedegraads lesbevoegdheid Engels. Op het MBO geef je lessen aan verschillende groepen en verschillende opleidingen. Daarvoor moet je pedagogisch en didactisch sterk zijn en ook goed kunnen differentiëren. Je kunt voor de studenten een duidelijke structuur aanbrengen en kunt zaken zoals examens goed organiseren. Je hebt een proactieve, innovatieve en lerende houding. Je bent stressbestendig, enthousiast en flexibel. Je gebruikt verschillende werkvormen en technologie in de lessen. Bij voorkeur heb je minimaal drie jaren leservaring als tweedegraads docent Engels met ervaring in het geven van lessen aan MBO studenten niveau 2, 3 en 4.

Wat bieden wij?

Je komt te werken in een klein team dat nauw samenwerkt in een goede sfeer en gekenmerkt wordt door een grote betrokkenheid bij de studenten. Als docent word je gewaardeerd om jouw proactieve houding en jouw initiatieven. Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen in een informele sfeer. We bieden een salaris dat past bij de functie en taken (schaal LB met een max. van 4092 USD bruto bij een fulltime aanstelling) en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering. We starten met een jaarcontract. Een vaste aanstelling kan op termijn tot de mogelijkheden behoren.

Is jouw interesse gewekt?

Wij ontvangen dan graag jouw sollicitatiebrief vergezeld van een Curriculum Vitae en (gescande) kopieën van diploma’s uiterlijk 26 april 2022 via https://werkenbij.sgbonaire.info/. Daar laat je je contactgegevens, motivatiebrief, cv en kopieën van je diploma’s achter. Heb je al eerder via onze Sollicitanten Self Service gesolliciteerd? Log dan eerst in en vervolgens solliciteer je op de gewenste vacature.

Heb je vragen, neem dan contact op met mw. Liset de Keijzer , Unit Directeur van MBO: Tel +599-7157721 of: [email protected].