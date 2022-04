KRALENDIJK – Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) moet de voorlichtingscampagne, bedoeld om hondeneigenaren aan te sporen om hun honden op het eigen erf te houden, niet langer meer uitstellen. Die mening is hondentrainer Norbert Tadema toegedaan.

Hij wijst Bonaire.nu op de schriftelijke toezegging vanuit het OLB om eind maart met een voorlichtingscampagne te beginnen. In plaats daarvan, zo stelt hij, publiceerde OLB slechts een aankondiging van een werkgroep die ingesteld is. “Er is geen tijd meer om te wachten, noch tijd voor nog een werkgroep. De Hondenverordening bestaat al 25 jaar, maar er wordt niet gehandhaafd. Daarom zijn er nu allerlei problemen,” aldus Tadema. “En dit met alle gevolgen van dien.” Hij doelt op de recente bijtincidenten waarbij mensen gewond zijn geraakt en honden al dan niet onterecht zijn afgemaakt.

Dit was te voorzien

Volgens Tadema was dit te voorzien en hadden de incidenten voorkomen kunnen worden. Het eiland is met de jaren enorm gegroeid in populatie, dus ook het aantal honden is toegenomen, stelt hij. Daar komt bij, vijf jaar geleden was er ook al een werkgroep, waar naar zijn zeggen niets uit kwam. “In plaats van de problemen toen al aan te pakken, hebben ze het gebagatelliseerd en zitten we nu in de problemen. Er worden onschuldige honden afgeschoten. En dat is te wijten aan het OLB. Die had namelijk liever gisteren dan vandaag moeten beginnen met het handhaven van de wet, die strafbaarstelling mogelijk maakt in geval hondeneigenaren hun honden los op straat hebben lopen.”

Zo moeilijk moet het allemaal niet zijn, aldus de hondentrainer: “Begin met het voorlichten over het belangrijkste onderwerp, namelijk het belang van honden op eigen erf te houden. Eventueel het aanpassen van omheining van de tuin en honden-opvoedcursussen verplicht te stellen. Start nou eerst daarmee en de rest volgt wel.” Gedeputeerde Hennyson Thielman, eindverantwoordelijke voor de voorlichtingscampagne stelt dat er wel degelijk een begin is gemaakt.

Er komen steeds meer honden op het eiland, ook meer straathonden | Foto: Harald Linkels

Nu wel actie

“In het persbericht van 8 maart hebben we aangegeven dat we eind maart zouden beginnen. Dat hebben we ook gedaan. De campagne is begonnen. We hebben onze eerste flyer op 31 maart naar buiten gebracht en volgende week zal de volgende poster gepubliceerd worden.” Hij is van mening dat woonwijken weer veilig moeten worden voor buurtbewoners en kinderen en dat men er gewoon moet kunnen wandelen of fietsen zonder bang te hoeven zijn voor loslopende honden. Als we de gedeputeerde moeten geloven, komt er nu echt actie.

Maar de vraag rijst, waarom nu wel en niet 5, 10 of 25 jaar geleden? Er is wetgeving en er ligt immers een plan van aanpak voor dierenwelzijn klaar. Dat valt als volgt te verklaren, aldus Thielman in gesprek met Bonaire.nu: “Na het opstellen van het plan hebben we een jurist benaderd om de huidige wetgeving grondig voor ons te analyseren en ons te adviseren in wat er wettelijk al mogelijk is aan maatregelen. Dat is de basis geweest voordat we begonnen zijn met de campagne Wufi.”

Eerst zien, dan geloven

De posters die de komende weken gepubliceerd worden als onderdeel van deze campagne, zullen eigenaren van honden moeten informeren over hun verantwoordelijkheden. Thielman: “Het kan de zachte kant zijn van ‘hoe moet je omgaan met je hond’ maar ook de harde kant, dat ze (hondeneigenaren, red.) boetes kunnen krijgen door niet te voldoen aan de huidige wetten.” Volgens Tadema is het eerst zien, dan geloven. Tot die tijd wenst hij dat er geen ‘onschuldige’ honden (meer) worden doodgemaakt, althans, niet als eerste middel en niet zonder het vooraf raadplegen van deskundigen met verstand van honden.