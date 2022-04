Voor het eerst is er sprake van zo veel, zo goede en met name zulke tijdige gegevens over het toerisme op Bonaire. Foto: ABC Online Media

Er zijn waarschijnlijk weinig zaken waarover momenteel zoveel wordt gedebatteerd op Bonaire, als de toekomst van het toerisme. Wordt het eiland onder de voet gelopen door de toerist? Is er nog wel iets over van ‘Unhurried, Unspoiled & Unforgettable’, waarmee het eiland vele decennia werd gepromoot?

Toen gedeputeerde Hennyson Thielman het stokje overnam van collega Elvis Tjin Asjoe, als gedeputeerde van onder meer Toerisme en Economie, gaf hij al snel aan dingen ‘anders’ te willen doen. In het Tourism Recovery Plan, waarvoor de gedeputeerde verantwoordelijk was, werd gepleit voor een ‘kleiner en exclusiever’ toerisme. De gedeputeerde wordt regelmatig stevig aangepakt door kritische media -waaronder ook dit medium- en kritische pressiegroepen: Het gaat allemaal niet snel genoeg en het wordt nog altijd steeds drukker op het eiland.

Ook Miles Mercera vond bij zijn aanstelling als (tijdelijk) directeur van de Tourism Corporation Bonaire (TCB), dat het toerisme anders aangepakt moest worden. “Meer data-driven”, zo zei hij tijdens de eerste kwartaalbijeenkomst in het Van der Valk Plaza. Ook Mercera werd in eerste instantie door velen niet helemaal serieus genomen. Je moet uiteindelijk ‘iets’ zeggen om aan te geven wat jij anders gaat doen dan je voorgangers al veel jaren deden.

Mercera introduceerde echter, als één van de eerste wapenfeiten, het zogenaamde Exit Interview. Daarmee konden diverse dingen worden gemeten, vóór toeristen het eiland weer verlieten. Met hoeveel mensen waren zij naar het eiland gekomen? Waar kwamen ze vandaan? Hoeveel hadden ze betaald voor hun verblijf in het hotel? Hoeveel geld hadden ze op vakantie uitgegeven? Redelijk simpele zaken, naar het lijkt. Saillant is echter vooral dat gegevens niet langer maandenlang hoeven te worden geanalyseerd, om er -als mosterd na de maaltijd- na maanden of na jaren nog wat mee te kunnen of willen doen. Elke TCB-medewerker tovert vandaag de dag op de mobiel ‘real time’ informatie naar voren, die per seconde actualiseert, met elk nieuw interview dat net is ingetoetst.

Met die gegevensverzameling, beschikt de TCB en daarmee Bonaire, opeens over een enorme hoeveelheid actuele en bruikbare Business Intelligence. Informatie over gemiddelde kamerprijzen, regio’s waar mensen vandaan komen, manieren waarop wordt geboekt, argumenten die de keuze voor een vakantie naar het eiland bepalen en andere zaken, zijn met een bijna achterlijke precisie vast te stellen. Als je die informatie eenmaal hebt, kun je je toerisme- en je marketingbeleid daar nauwkeurig op afstemmen. Hierdoor ben je in staat te adverteren waar je het meeste omzet vandaan haalt en waar die toeristen zitten, die belangrijk vinden wat ook jij als eiland belangrijk vindt.

Afgezien van de duizenden malen betere informatie dan voorheen, verdienen de beide heren ook een pluim om nog een andere reden: Transparantie. Nooit eerder werd zoveel en zulke concrete informatie gedeeld. Niet alleen met de sector zelf, maar met de gehele bevolking. Iedereen die het wil weten, kan nu weten hoeveel vliegtuigen het eiland aandoen, hoeveel passagiers waar vandaan aankomen, hoeveel cruiseschepen aanmeren passagiers per schip er aan boord zitten. Die mate van transparantie is -in elk geval op Bonaire- ongekend!

Door de genoemde informatieverzameling, wordt het ook mogelijk te meten of je je doelen wel bereikt. Het is mooi te zeggen dat je een meer exclusief toerisme beoogt, maar hoe meet je of je op weg bent je doel te bereiken? Dat kan bijvoorbeeld alléén als je weet of mensen gemiddeld per nacht meer besteden aan hun verblijfplaats, dan voorheen het geval was.

Natuurlijk zal nog niet iedereen het eens zijn met de koers die door dit bestuurscollege is uitgezet en wordt gevolgd. Het lijkt vaak nog op ‘zwabberbeleid’. En ook lijkt vaak dat wat met de mond beleden wordt, nog niet wordt teruggezien in de dagelijkse realiteit.

De kwartaalbijeenkomst van vorige week bracht in dat opzicht ook een interessant en opvallend gegeven aan het licht. Het toerisme is nog maar voor 80% hersteld van het niveau dat net vóór de uitbraak van de covidcrisis werd bereikt. “Het wordt ook gewoon drukker op het eiland omdat er meer mensen komen wonen”, zo zei Thielman in antwoord op een vraag of er niet teveel toeristen naar het eiland komen en waarom er nog zoveel aandacht is voor Sales & Marketing, als ze toch wel komen.

Beeldvorming weerleggen, of percepties tegenspreken is alléén maar mogelijk, als je over harde cijfers beschikt. Meten is weten, ook hier!

Om een goede en inhoudelijke discussie te kunnen voeren over de toekomst van het toerisme -en breder nog- de toekomst van het eiland, zijn cijfers en feedback nodig. Weten waarover je praat, weten wat de feiten en de trends zijn. Zonder die feiten en zonder die kennis blijft het immers natte-vinger werk en hangen opinies vaak af van degene aan wie je het vraagt.

De discussie over de belangrijkste levensader van het eiland, kan voor het eerst worden gevoerd op basis van feiten en met voor iedereen beschikbare informatie. Dat is een enorme stap vooruit op een eiland waar emoties en -het moet gezegd worden- persoonlijke belangen veelal de boventoon voeren in elke discussie over de toekomst!