KRALENDIJK – Het prachtige traditionele gele Landhuis Wanapa aan de Kaminda Sorobon wordt van top tot teen in een nieuw jasje gestoken. Romanschrijfster Wanda Bommer en haar man muzikant JB Meijers gaan het landhuis exploiteren. Ze hebben grootse plannen en geven het landhuis een nieuwe bestemming. Waar voorheen toeristen aan het zwembad lagen worden er vanaf juli creatieve masterclasses georganiseerd.

Home Of The Muse

Bij een nieuwe bestemming hoort ook een nieuwe naam, Landhuis Wanapa zal voortaan Home Of The Muse gaan heten. Home Of The Muse is een plek waar creatievelingen samenkomen om een week lang masterclasses te volgen. De deelnemers verblijven deze periode in een luxe privé kamer en kunnen zich volledig focussen op het creative proces, dat ze gaan beleven onder begeleiding van een professional.

De namen van enkele artiesten die de masterclasses gaan verzorgen zijn al te lezen op de website van Home Of The Muse. Je kunt hierbij denken aan een Masterclass Speechen & Stand-uppen verzorgd door Sanne Wallis de Vries, Masterclass Songwriting & performance gegeven door Paul de Munnik en nog vele andere masterclasses staan reeds gepland. Ook Meijers zelf zal diverse masterclasses verzorgen. Home Of The Muse gaat zeer uiteenlopende masterclasses aanbieden; van koken tot acteren, van fotografie tot schrijven en alles wat er tussen in zit.

Wanapa Nights

De link met Wanapa zal niet helemaal verloren gaan, Bommer en Meijers gaan evenementen organiseren onder de naam Wanapa Nights. Speciaal voor optredens hebben zij een openluchttheater gebouwd in de tuin van Home Of The Muse. De mogelijkheden zijn eindeloos, net zoals de ideeën van Bommer en Meijers, die beiden met veel passie en enthousiasme dit project zijn aangegaan. Ze staan dan ook te springen om begin juli open te gaan om hun droom werkelijkheid te zien worden. Een creatieve retreat op Bonaire.

Leerorkest Bonaire

Meijers is tevens ambassadeur en medewerker van het Leerorkest Bonaire, Home Of The Muse wil ook met het leerorkest een samenwerking starten. Hoe de invulling precies zal zijn ligt nog niet vast maar ook hier is the sky the limit. Bijvoorbeeld door de masters van de masterclass-weken ook workshops te laten geven aan de kinderen van het leerorkest, en/of door het leerorkest in het openluchttheater te laten optreden voor publiek.

Vanaf vandaag is de nieuwe website online, volg deze om op de hoogte te blijven van alle Masterclasses en komende evenementen.

Lees ook:

Lees de laatste vacatures:

Lees dagelijks het nieuws van Bonaire in je email: