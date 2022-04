SGB is per direct op zoek naar een enthousiaste, vakbekwame docent Wiskunde voor de MAVO (1 fte)

op Liseo Boneriano.

Wat ga je doen?

Je geeft wiskundeles aan de MAVO. Als je ook ervaring hebt als mentor is dat in je voordeel. Deze laatste taak is in overleg. De docent heeft als kerntaak uiteraard het geven van onderwijs. Je motiveert, inspireert en stimuleert de leerling tot het leren leren, speelt in op de leefwereld van leerlingen en begeleidt leerlingen met leer- en gedragsvraagstukken. Je bent ook een enthousiaste teamspeler die samen met zijn collegae onderwijsontwikkeling nastreeft en als geen ander beseft dat wiskunde geen makkelijk vak is voor vele leerlingen. Je speelt daar op een creatieve en slimme wijze op in met gebruik van jouw vakkennis en je weet daardoor de zogenaamde ‘kapstokken’ te vinden die nodig zijn voor de leerlingen om hun kennis aan op te hangen en vast te houden. Je bent gewend om met programma’s van toetsing en afsluiting (PTA’s) te werken, je kent Magister en vult alle benodigde lesgegevens (als absentiegegevens, cijfers, lesopmerkingen) zorgvuldig in. Indien nodig ben je ook bereid bijlessen te geven.

Wat vragen wij van je?

Je hebt passie voor het onderwijs en hart voor de leerlingen. Daarnaast beschik je over een tweedegraads lesbevoegdheid voor het vak wiskunde. In verband met het taalniveau van de leerlingen, is het fijn als je Papiementu spreekt. Veel leerlingen komen ook met een achterstand op rekengebied en wiskunde binnen. Je realiseert je dat en kunt hierop inspelen. Je hebt alles organisatorisch goed geregeld en uiteraard ben je pedagogisch en didactisch sterk waardoor je ook goed kunt differentiëren. Je kunt voor de leerlingen een duidelijke structuur aanbrengen. Je hebt een proactieve, innovatieve en lerende houding. Je staat jouw mannetje als het gaat om klassenmanagement en kan de energie van, vooral de onderbouw leerlingen omzetten van drukte in de klas, naar focus op leren en wiskunde.

Wat bieden wij?

Je werkt in een team dat nauw samenwerkt en gekenmerkt wordt door een grote betrokkenheid bij de leerlingen. Als docent word je gewaardeerd om jouw proactieve houding en jouw initiatieven. Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen in een informele sfeer. We bieden een salaris dat past bij de ervaring die je hebt en de functie en taken die je vervult (schaal LB met een max. van 4092 USD bruto) en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering. We starten met een tijdelijk contract tot 1 augustus 2022.

Is jouw interesse gewekt?

Wij ontvangen dan graag jouw sollicitatiebrief vergezeld van een Curriculum Vitae en (gescande) kopieën van diploma’s uiterlijk 14 april 2022 via https://werkenbij.sgbonaire.info/. Daar laat je je contactgegevens, motivatiebrief, cv en kopieën van je diploma’s achter. Heb je al eerder via onze Sollicitanten Self Service gesolliciteerd? Log dan eerst in en vervolgens solliciteer je op de gewenste vacature.

Heb je vragen, neem dan contact op met mevrouw B. Sol, Unit Directeur van (Liseo Boneriano): Tel +599-7157780 of: [email protected].

