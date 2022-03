Veel mensen hebben meegeholpen om de week een succes te maken

KRALENDIJK- Het Terramar museum kijkt tevreden terug op de activiteiten die het museum organiseerde als het gaat om de Global Money week.

Het museum zegt dat het niemand ontgaan zal zijn dat de prijzen de afgelopen tijd flink zijn gestegen en dat slim met geld omgaan, voor iedereen belangrijk is.

De slogan van dit jaar was: “Build your future, be smart about money”. Voor Bonaire is dit specifiek vertaald als “traha dam pa warda awa” (in het Nederlands: Bouw een dam om water op te slaan). Een financiële buffer opbouwen is immers wat veel mensen hopen te bereiken.

Activiteiten

Gedurende de Global Money Week Bonaire kwamen verschillende bedrijven op Bonaire bij elkaar. Volgens Terramar was er ook veel interesse in de diverse activiteiten, waaronder de workshops van de MCB (Become a first time home owner), Ennia (Build your future), de Kamer van Koophandel (oprichten van je eigen bedrijf) en Qredits (personal budgeting).

Jongeren

Voor jongeren met maatschappelijk relevante plannen organiseerde Konsiliare Dutch Caribbean op vrijdag een workshop over het aanvragen van subsidies. Terramar Museum zelf ging langs bij de Aquamarijn School om kinderen uit groep 7 en groep 8 te vertellen over de geschiedenis van de munt op de (voormalige Nederlands-Antilliaanse) eilanden.

Elke dag werd afgesloten met een podcast, die is te vinden op de facebookpagina van het Terramar Museum.

