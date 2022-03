Foto: © E- Flight gezaghebber Rijna op werkbezoek bij E- flight in Teuge

KRALENDIJK-Vorige week bezochten Merlijn van Vliet en Evert-Jan Feld Bonaire om te praten met diverse partijen en de pers over de uitbreiding van E-Flight naar Bonaire. Merlijn en Evert-Jan vertellen dat ze met Bonaire in contact zijn gekomen na vraag vanaf het eiland om de mogelijkheden voor elektrisch vliegen tussen de eilanden mogelijk te maken.

Elektrisch vliegen is de toekomst zeggen beide heren. Het vliegen zoals we tot nog toe kennen, kent weinig innovatie met betrekking tot milieu en duurzaamheid. E-Flight wil daar verandering in brengen, en is op dit moment al succesvol in Nederland met hun vliegschool in Teuge, waar ze met twee toestellen vliegen. In Teuge werken ze op één locatie met maar liefst tien bedrijven die zich allen inzetten voor de verduurzaming van de luchtvaart. Het proces van elektrisch vliegen is volop in ontwikkeling. Het tweetal verwacht dan ook dat binnen een aantal jaar commerciële vluchten met passagiers werkelijkheid zullen worden.

Op het moment van schrijven is er slechts één toestel dat 100% elektrisch vliegt. Het toestel biedt plaats aan twee personen en heeft een actieradius van ongeveer een uur vliegtijd. De eerste periode wordt daarom alleen boven Bonaire gevlogen om piloten en instructeurs op te leiden en om proefvluchten te maken. Er wordt gestart met één toestel, bij toenemende vraag kan snel worden opgeschaald. Wanneer er een vliegtuig op de markt komt met een grotere actieradius wordt vliegen naar de andere eilanden mogelijk.

Het elektrisch vliegen past bij Bonaire op het gebied van duurzaamheid en milieu vriendelijkheid. E-Flight wil op Bonaire net als in Teuge vooral gebruik maken van lokale partijen voor het opzetten van de infrastructuur voor de elektrische vliegtuigen, denk hierbij aan een zonnepark met laadstations voor de vliegtuigen. Het opleiden van piloten en instructeurs maar ook het opleiden van vliegtuigmonteurs en technici. Een andere wens vanaf Bonaire komt van het ziekenhuis Fundashon Mariadal, zij hebben de wens uitgesproken om de air ambulance in de toekomst te vervangen voor een elektrisch vliegtuig. E-Flight heeft afgelopen week hier een gesprek over gehad met de directie van Mariadal.

Inmiddels hebben de eerste studenten zich aangemeld en zal E-Flight vanaf 1 mei operationeel zijn en de eerste piloten opleiden, volgens de in Europa geldende regels aangaande het behalen van een vliegbrevet.

