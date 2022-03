Op zoek naar een eigen plekje onder de zon?

In dit twee-maandelijkse artikel “Een huis kopen op Bonaire?” laten wij makelaars op Bonaire een huis uitlichten dat te koop staat. Via de bijgevoegde links kun je direct contact opnemen met de desbetreffende makelaar voor professioneel advies en voor een bezichtiging.

Huis van de maand maart bij Karko Real Estate

Kaya Cathalina

In de woonwijk Antriol staat deze geschakelde woning te koop. De woningen kunnen worden gekocht als investering of de een kan er in wonen en de ander verhuren. De woningen hebben een totale oppervlakte van 164m2 op een kavel van 660m2.

Elke woning bestaat uit 2 slaapkamers, 2 badkamers en een gedeeld concept van keuken, woon- en eetkamer en een carport. Elke woning is 82m2 incl de carport. Als u de woning betreedt, bevindt u zich in de woonkamer, daarachter is een hal die u naar de slaapkamers leidt. Aan uw linkerhand is er een slaapkamer, aan de overkant is een badkamer. Deze badkamer is voor gasten en de kleine slaapkamer. Aan het einde van de gang is er een deur die je naar de master leidt, aan je rechterkant kom je de en-suite tegen.

Het elektriciteitssysteem is Pagabon (prepaid) en alle slaapkamers hebben airconditioning. De woningen worden momenteel (ongemeubileerd) verhuurd met een huurinkomsten van +/- $1700. De kavel betreft een erfpachtgrond van 660 en het bestemmingsplan is Woongebied 1. De eerste woning is gerealiseerd in 2019 en de 2e woning in 2021. 2 geschakelde woningen 2 slaapkamers elk 2 badkamers elk Master met en-suite Airconditioning Huurinkomsten Carport Totale woonoppervlakte: 164m2 Kavelgrootte: 660m2

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Karko Real Estate:

Huis van de maand maart bij Sunbelt Realty

Playa Beach Condo 155-6

Een uniek appartement op een top locatie! Playa Beach Condo is een kleinschalig appartementencomplex met in totaal 6 units. Het appartement is gelegen op de eerste en tweede etage van het complex en heeft ruime, overdekte terrassen aan de voor- en achterzijde van het gebouw, volledig voorzien van ramen en horrengaas. De terrassen zijn Vanaf het terras aan de zeezijde kunt u genieten van het fraaie uitzicht op de Caribische zee. Het privé zandstrand direct voor het appartement heeft ook een pier; vanaf hier kunt u met gemak de zee betreden. Dit is de ideale plek om tot rust te komen.



Playa Beach Condos met prive pier en strand,

direct aan en toegang tot de Caribische Zee,

gelegen op de eerste en tweede etage,

schitterend uitzicht over de Caribische zee vanaf de overdekte terrassen,

de mogelijkheid voor een werkkamer of extra slaapkamer op de bovenste verdieping,

duikstek “Small Wall” direct voor de deur,

een privé buitenberging,

parkeren op eigen terrein,

gelegen in de wijk Hato op slechts 3 minuten tot het centrum van Kralendijk,

houten dakconstructie voorzien van keramische dakpannen,

keramische vloertegels door gehele woning en op de terrassen,

aluminum (schuif)kozijnen voorzien van glazen panelen met horren,

gemeenschappelijke tropisch aangelegde tuin met zonneterras, voorzien van een mix van planten en palmbomen, zandstrand en wandelpaden.

Indeling

Entrée via een binnentrap naar de eerste verdieping naar de woonkamer met ruime keuken, schuifdeuren vanuit de naar het ruim overdekt terras aan zee, slaapkamer met schuifdeuren naar ruime overdekt terras aan straatzijde, badkamer met wastafel en douche, separaat gastentoilet. Af te sluiten bergruimte onder de trap naar de tweede verdieping, op de tweede verdieping de hoofdslaapkamer met schuifdeuren naar ruim overdekt terras aan zee en privé badkamer met dubbele wastafel, douche en toilet en gedeeltelijk overdekt terras aan straatzijde. Parkeren op eigen terrein is mogelijk.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Sunbelt Realty :

Kaya Grandi 41

Tel: +599 717 6560

E-mail : [email protected]

Website : www.sunbeltbonaire.com

Huis van de maand maart bij Bonaire VIP Real Estate

Blue Water Residence

Dit luxe appartement op de middelste verdieping is gelegen in het meest privéstrand van Bonaire, appartementengebouw “Blue Water Residence”. Het kijkt uit over het prachtige blauwe water van Bonaire en heeft het beste uitzicht over ”Klein Bonaire”.

Residentie Blue Water is een appartement van topkwaliteit, zoals dit op Bonaire niet. Het bestaat uit slechts 6 extra grote appartementen (ca. 250m2; 2725 ft.2) en woonruimte voor de beheerder op het terrein. Appartement nummer 4 is gelegen op de tweede verdieping en is instapklaar voor de nieuwe eigenaren.

Deze prachtige woning bestaat uit 3 ruime slaapkamers, 1 bibliotheek/kantoorruimte, 2 badkamers, een woon/eetkamer met een open luxe ingerichte keuken. Op de begane grond bevindt zich een gemeenschappelijke overdekte parkeergarage.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Bonaire VIP Real Estate:

Kaya L.D Gerharts 10

Tel: +599 717 1950 of +599 788 1781

E-mail : [email protected]

Website : www.bonaireviprealestate.com

Huis van de maand maart bij Harbourtown Real Estate

Sabadeco Crown Court 3+4

Deze modieuze en stijlvolle villa met zwembad en fenomenaal uitzicht, gelegen aan Sabadeco Crown Court, kan binnenkort de uwe zijn! Ook bestaat de mogelijkheid om de naastgelegen kavel erbij te kopen.

Deze luxe woning ziet er vanaf de entree al indrukwekkend uit. U komt de woning binnen via een hek, dit mooie/robuuste hek is over de gehele voorkant van de woning geplaatst. Rondom is een weidse tuin met veel palmbomen, via een trap komt u op de eerste woonlaag. Hier bevindt zich aan de linkerkant het zwembad met heerlijke zithoeken en buitendouche.

Via de hoofdingang komt u in een hal met gastentoilet. Aan de linkerzijde zijn twee slaapkamers. De hoofdslaapkamer is zo gesitueerd dat u vanuit uw slaapkamer zo het zwembad in kunt lopen. Aan de achterzijde is een tweede ruime slaapkamer met eigen badkamer en een zeer royaal balkon. Aan de rechterzijde vindt u de derde slaapkamer met eigen balkon en het appartement. De woning is voorzien van veel glazen deuren die volledig open kunnen. Ondanks dat er veel glas aanwezig is in de woning, is er erg veel privacy. Er is erg veel begroeiing rondom.

Via de trap komt u op de tweede woonlaag. Dit is het meest spectaculaire punt van het huis. U heeft hier een 360 graden uitzicht over de mooie natuur die rondom gelegen is. Aan de voorzijde van de woning ziet u de oceaan en ook ziet u Klein Bonaire in zijn geheel. Aan de achterzijde ziet u Crown Terrace en de mooie begroeiing. Ook hier kunnen alle ramen op een zeer handige manier open gezet worden zodat het aanvoelt alsof er geen ramen in het huis zitten. Het is op deze verdieping heerlijk koel. In deze ruimte vindt u een groot kookeiland, eethoek, grote/sfeervolle zithoek en er zijn hier twee terrassen.

Wanneer u met de vaste trap naar boven gaat, dan komt u op het hoogste punt van het huis, hier liggen 14 zonnepanelen.

De naastgelegen kavel kan erbij gekocht worden. Deze kavel eigendomsgrond van 1.813 m2 heeft een eigen kadastraal nummer en kan voor een meerprijs van $ 550.000 erbij gekocht worden. Hiermee garandeert u ook voor de toekomst uw optimale privacy.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Harbourtown Real Estate:

Huis van de maand maart bij RE/MAX Paradise Homes

Crown Ridge 29

Ruime moderne nieuwbouw villa gelegen in de populaire wijk van Sabadeco Crown Ridge op slechts enkele minuten lopen van duikplek Andrea I.

De begane grond heeft een ruime woonkamer, open keuken, 2 slaapkamers beide met en-suite badkamer, washok, garage, overdekt terras, gasten toilet, zwembad en volledig omheinde tuin. Op de eerste verdieping bevindt zich de master bedroom met en-suite badkamer en een zeer groot terras met uitzicht over de zee en het eiland.

Bekijk hier de virtuele 3D tour https://tinyurl.com/yc33pe8r

Verkoopprijs is $ 995.000 USD K.K.

Website https://tinyurl.com/yvabentu

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij RE/MAX Paradise Homes:

Kaya Grandi 24A

Tel: +599 717 7362

E-mail : [email protected]

Website : www.bonairehomes.com

Huis van de maand maart bij Caribbean Vista Blue

Kaya Ruth 5A

Deze verrassend leuke 2/1 kap woning met veel privacy geheel is ommuurd, met zwembad, dichtbij het centrum van Kralendijk, overdekt terras, L-vormige woonkamer met complete keuken, 2 slaapkamers, 2 badkamers en dakterras op de verdieping.



$289.000,- k.k.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Caribbean Vista Blue:

Kaya P.N. Antonio Neuman #24-A

Tel: +599 777 5899

E-mail : [email protected]

Website : www.caribbeanvistablue.com

Huis van de maand maart bij Caribbean Homes

Kaya Utrecht 17

Leuke listing in Hato!

Nog voordat je het terrein betreedt is de charme van deze gezellige woning te ervaren. Een looppad, omringd door tropische planten en bloemen, komt uit op de voorporch en tevens entree van het huis. De voorporch is een heerlijke loungeplek perfect op de wind gelegen. De entree is door de ruime woonkamer en open keuken met hoog plafond. De verfrissende wind en hoge plafonds zorgen voor een heerlijke koelte in de woning. Een deur in de keuken geeft toegang tot de achterporch en ruime tuin. Tevens bevindt zich aan de achterzijde van het huis de toegang tot de separate wasruimte. De tuin, voorzien van drip-systeem, biedt tal van uitbreidingsmogelijkheden. Vergroten van de woning, plaatsen van een extra (opslag) ruimte, een lekker zwembad met pooldeck of een gazebo, er is ruimte genoeg!

Aan de linkerkant van het huis bevinden zich de 3 slaapkamers en 2 badkamers. De hoofdslaapkamer heeft een en-suite badkamer en de 2 andere slaapkamers delen een badkamer. Alle slaapkamers zijn voorzien van airconditioning.

Kortom, een heerlijke gezinswoning, centraal gelegen, op een steenworp afstand van scholen en winkels en slechts enkele minuten van het centrum van Kralendijk.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Caribbean Homes:

Plasa Reina Juliana 6

Tel: +599 717 4686

E-mail : [email protected]

Website : www.caribbeanhomesbonaire.com

Huis van de maand maart bij Bonaire Realty

Kaya Den Haag 3

Woning met grote tuin

Eengezinswoning met grote tuin en 2 veranda’s gelegen in de rustige wijk Hato. Deze woning heeft 3 slaapkamers en 2 badkamers. De locatie is geweldig, dicht bij de stranden, supermarkten en strandbars. In de tuin is er een mogelijkheid om appartementen te bouwen. Een goede verhuurinvestering. Deze woning is eenvoudig op te delen in verschillende kamers en kan aan meerdere personen worden verhuurd. Totale grondoppervlakte: 870 m2 Een must see!

Kenmerken:

3 slaapkamers

2 badkamers

Grote tuin

Grondoppervlak: 870 m²

Erfpachtgrond tot 14 februari 2051

Prive parkeerplaats

Prijs: US$ 339,000 + buyers’ costs

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Bonaire Realty :

Terramar Building, Unit #5

Tel: +599 786 4740

E-mail : [email protected]

Website : www.bonairerealty.com

Huis van de maand januari bij Qvillas

Ocean Breeze villa 5

Ocean Breeze villa 5 ligt op een klein schattig en luxe resort tegenover het vliegveld. De villa heeft een charmant karakter met een ruime veranda. Op de veranda kunt u heerlijk genieten van de ‘Bonairiaanse breeze’ in het zwembad en heeft een prachtig uitzicht over de blauwe lagune.

Binnen bevind zich een volledig ingerichte keuken en woonkamer. Boven de woonkamer is een vide wat nu gebruikt word als tv kamer. Het huis bestaat uit 3 slaapkamers en 2 badkamer. De master slaapkamer heeft een en-suite badkamer en de andere 2 slaapkamers delen een badkamer.

Als dat nog niet alles is, heeft deze villa ook nog een eigen aanlegsteiger waaraan u uw eigen boot kunt aanleggen.

Villa 5 is ook perfect voor korte en lange termijn verhuur.

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij Qvillas:

Huis van de maand januari bij The Real Estate Guy

Deze recent gebouwde woning bevindt zich in de rustige wijk Sabal Palm en is slechts 1 minuut verwijderd van Bachelor’s beach!

De modern gestylde woning is riant opgezet, voorzien van een zwembad en prieel met wastafel, op de begane grond treft u de woonkamer, 2 slaapkamers met gedeelde badkamer en toegang tot het zwembad.

Via de moderne open trap treft u op de 1e verdieping een riante leefruimte/kantoorruimte met aansluitend een 3e slaapkamer en een badkamer en suite. Vanuit de 3e slaapkamer is er toegang tot het ruime balkon met ver strekkend zicht over Bonaire.

Kenmerken:

Eigendomsperceel 1.038m2

3 Slaapkamers

2 Badkamers

Walk-in closet

Begane Grond (145m2)

Eerste Verdieping (69m2)

Pool (34m2) met Pooldeck (52m2).

110/220v

1 minuut verwijderd van de zee

Video tour

Bel voor meer informatie of voor een afspraak met een makelaar bij The Real Estate Guy:

Kaya Electron 17

Tel: +599 700 8181

E-mail: [email protected]

Website



