Wie buiten eindelijk aan de beurt is om naar binnen te mogen, moet daar opnieuw achteraan aansluiten. Foto: Boi Antoin.

KRALENDIJK- De inwoners van Bonaire zijn steeds bozer op de lange wachttijden bij de apotheken op het eiland waar zij hun medicijnen op moeten halen.

Sinds de Fundashon Mariadal enkele weken terug de apotheek in het ziekenhuis van de ene op de andere dag dichtgooide, zijn wachttijden van ruim een uur of meer geen uitzondering meer, zelfs als het gaat om relatief simpele dingen of een herhalingsrecept.

Daarnaast komt het steeds vaker voor dat mensen lange tijd in de rij zitten te wachten, om vervolgens te horen dat het betreffende medicijn ‘even’ niet op voorraad is. Zij moeten niet alleen onverrichter zake weer huiswaarts keren, maar ook nog met het vooruitzicht dat zij een volgende keer weer lange tijd in de rij moeten wachten, in de hoop dat het medicijn nu wel op voorraad is.

Bonaire.nu schreef al een artikel over het groeiende probleem, maar vandaag was de maat ook voor Boi Antoin, bekend schrijver en journalist, helemaal vol. “Ik ben al drie weken aan het proberen om aan mijn medicijnen te komen, die bij Botika Korona, dat onder de Fundashon Mariadal valt, moeten worden opgehaald. Vandaag was de derde poging en inmiddels zijn mijn medicijnen op!”, schrijft een briesende Antoin.

Derde wereld

Antoin haalt uit naar de bestuurders van de Fundashon Mariadal, die hij voor de situatie verantwoordelijk houdt. “Het lijkt verdorie wel of we inmiddels tot de derde wereld behoren. Mensen op het eiland moeten een absurde hoeveelheid moeite doen om aan hun medicijnen te komen”.

De beschrijving van Antoin is verre van overdreven. Sinds Mariadal de apotheek van het ziekenhuis sloot, is het eiland één derde van haar totale capaciteit kwijt. Dit terwijl de bevolking van het eiland hand over hand toeneemt.

Een deel van het probleem is dat Mariadal, onder het mom van kostenbeheersing, alles in het werk gesteld heeft om monopolist te worden. In tegenstelling tot inwoners van bijvoorbeeld Aruba en Curaçao zijn de inwoners van Bonaire welhaast compleet aan de grillen van monopolist Fundashon Mariadal overgeleverd.

Arrogant

Het meest in het oog springend, is het totale gebrek aan communicatie of enige uitleg over de situatie. Het ziekenhuisbestuur lijkt niet van zins enige openheid van zaken te geven. Niet alleen weet daarom niemand wat de oorzaak is van de beslissing één apotheek te sluiten, maar niemand schijnt ook te weten of te willen zeggen hoe lang het nog gaat duren.

Volgens Antoin gaat het probleem bij Mariadal veel verder dan alleen de gebrekkige medicijnverstrekking. “Het gaat om heel veel zaken die te maken hebben met een gebrekkige service van het ziekenhuis aan de burgers op dt eiland. We moeten dit machtsmisbruik van de stichting die ons ten dienste zou moeten staan, niet langer accepteren!”.

Het emotionele bericht van Antoin kan rekenen op een enorme bijval in de maatschappij, vooral van mensen die het verhaal uit eigen ervaring maar al te goed kennen. Het boze bericht werd dan ook driftig gedeeld en ‘geliked’ op Sociale Media.

