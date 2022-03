Een auto huren voor vakantie is duur! Typische tarieven voor huurauto’s kunnen gemakkelijk net zoveel kosten als je accommodatie, wat een enorme invloed kan hebben in je reisbudget. Volgens experts zullen de recente verstoringen van reizen en wereldwijde toeleveringsketens het huren van een auto in 2022 naar verwachting nog uitdagender maken. Om je te helpen dat zuurverdiende geld te besparen als je op vakantie gaat, delen we onze beste tips voor het huren van auto’s om ervoor te zorgen dat je de beste deal krijgt!

Kijk verder dan de prijs per dag

Wanneer je online naar autoverhuur zoekt, vergelijk dan nooit prijzen met de weergegeven prijs per dag. Zoek in plaats daarvan op Totale Prijs. Serieus, het is een van de gemakkelijkste besparingstips bij een auto huren Sicilie. De vermelde prijs per dag wordt meestal aangeboden tegen een aantrekkelijk laag tarief om je naar binnen te lokken, maar is exclusief belastingen, toeslagen en andere kosten die bij de huur zijn inbegrepen. Bovendien zijn de vervelende kosten niet voor alle huurauto’s hetzelfde; ze verschillen tussen bedrijven, ophaallocaties en andere lastige factoren. Dus in veel gevallen kan een aantrekkelijk lage prijs per dag gemakkelijk gelijk staan ​​aan een grotere totale prijs. Kijk dus niet naar de prijs per dag bij het huren van een auto maar juist naar het totale kostenplaatje.

Vermijd het huren van een auto op de luchthaven

Als je op zoek bent naar de beste autotips om goedkoop een auto te huren, dan is dit het: huur niet een auto op het vliegveld. Waarom dit een van de beste tips voor autoverhuur is, is dat enorme kosten worden begraven in de autohuurprijs wanneer je de vierwieler ophaalt bij autoverhuurbedrijven op de luchthaven. Boek in plaats daarvan een auto vanaf een externe locatie in de buurt van de luchthaven – en neem een ​​goedkope Uber of Lyft vanaf de luchthaven om de auto op te halen. Het is misschien een beetje gedoe bij aankomst in een nieuwe stad, maar dit is een van de beste autoverhuurtips die je veel geld zal besparen. Gebruik deze geldbesparende hack dus bij een auto huren Rhodos!

Boek een wekelijkse autoverhuur voor een beter tarief

Een van de beste tips voor goedkope autoverhuur is om wekelijks te boeken. Dit werkt natuurlijk alleen als het past binnen je reisplannen, maar wekelijkse autohuurdeals kunnen je geld besparen. Als je op vakantie gaat en misschien alleen van plan bent een auto voor een paar dagen te huren om de regio te bezichtigen, raden we je aan de huurtarieven voor zeven dagen te controleren. Je betaalt namelijk vaak minder voor een volledige week dan voor slechts vijf dagen. Als je een langere reis van een maand hebt, lijkt het misschien ondenkbaar om een ​​auto voor de hele tijd te huren – maar, net als bij wekelijkse huur, worden maandelijkse autohuur sterk afgeprijsd. Het is zelfs een van de absoluut beste tips bij het huren van een auto voor je vakantie!