KRALENDIJK – Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) heeft het concept gepresenteerd die moet leiden tot de introductie van een nieuwe toeristenbelasting die eenmalig wordt geheven bij binnenkomst.

Met de nieuwe conceptverordening wordt voorgesteld om de huidige toeristenbelasting en autoverhuurbelasting te vervangen door één nieuwe toeristenbelasting welke éénmalig per jaar wordt geïnd van iedere niet-ingezetene.

De bezoeker wordt gemotiveerd om vooraf via een online omgeving te betalen. Controle vindt plaats op de luchthaven en in de haven. Het BC verwacht dat de opbrengst uit die belasting aanzienlijk hoger zal zijn dan diverse andere belastingen, die tot op het moment worden geheven, maar waar veel bedrijven nogal makkelijk onderuit weten te komen.

Verbetering

De hogere inkomsten uit deze nieuw voorgestelde toeristenbelasting als de overheid, naar de verwachting van het BC ook in staat stellen te investeren de kwaliteit en duurzaamheid van het toeristisch product van Bonaire.

Tarief

Het voorgestelde tarief is $ 50 per persoon per jaar. Voor kinderen t/m 12 jaar en voor inwoners van de 5 eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen wordt een lager tarief van $ 10 per persoon per jaar gehanteerd. Daarnaast is een vrijstelling voorgesteld voor buiten het eiland studerende Bonairiaanse studenten. Voor de cruisetoeristen is een tarief van 10 dollar per persoon voorgesteld. Dit bedrag wordt, net als de huidige headtax, door de rederij afgedragen. Een grote meerderheid van de cruisemaatschappijen heeft in gesprekken te kennen gegeven dat zij de voorgestelde verhoging ondersteunen.

Invoering

In eerste instantie was het de bedoeling om de nieuwe toeristenbelasting voor verblijftoeristen per 1 januari 2022 te laten ingaan. Bij nader inzien is deze datum niet gehaald. De invoerdatum is afhankelijk van een akkoord in de Eilandsraad, waarna er nog circa 2-3 maanden nodig zijn om het goed in de markt te zetten.

