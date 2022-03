7 Gedeeld

Heren2 Bonaire zoekt een collega: ‘All-round’ Projectleider: Bouwkundig Projectleider/ Directievoerder/Toezichthouder bouwkundige- & civiel technische projecten.

Functie:

Als aanvulling op ons team in het Caribisch gebied (Heren2 Bonaire in oprichting) zijn wij op zoek naar een Allround Medewerker (m/v). De gezochte kandidaat heeft een bouwkundige- en/of civieltechnische achtergrond en zal zich bezighouden met de voorbereiding en de uitvoering van diverse bouwkundige- en civiele technische projecten op Bonaire. De kandidaat staat daarbij in direct contact met de opdrachtgevers, de directie van Heren2, aannemers en overige betrokkenen.

Dagelijkse werkzaamheden zijn onder andere:

Het uitvoeren van directie- en toezichthoudende taken, waaronder het opstellen van kostenramingen en directiebegrotingen, het organiseren van aanbestedingen, het opstellen van (gunnings)adviezen en het opstellen en kritisch bewaken van planningen en projectbudgetten;

Het technisch uitwerken van bouwkundige- en civiele technische tekeningen;

Het effectief communiceren met derden;

Het als nodig dagelijks uitvoeren van vastgoedbeheerstaken (coördinatiewerkzaamheden ten behoeve van groot- en klein onderhoud van gebouwen) voor diverse gebouwen;

Het uitvoeren van opnames en het opstellen van meerjarenonderhoudsplannen en opnamerapporten.

Profiel:

De kandidaat heeft minimaal een MBO-diploma, een HBO/WO-denkniveau en heeft relevante ervaring (minimaal 3 jaar) in het vakgebied. Hij/zij heeft ervaring met de voorbereiding en uitvoering van projecten, is dynamisch, past in ons team van jonge professionals, is ambitieus, resultaatgericht, pragmatisch, denkt ‘out of the box’ om tot oplossingen te komen, kan zowel zelfstandig als in teamverband werken, handelt snel, is daadkrachtig en communiceert goed.



Verder heb je een commerciële instelling, geen 9-5 mentaliteit en draag je bij aan de verdere uitbouw van de opdrachtenportefeuille van Heren2 op Bonaire. Een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, is een vereiste. Papiamento en Spaans zijn een pré. Daarnaast zijn goede vaardigheden in Microsoft Excel, Word en Outlook essentieel. De beheersing van Autocad, Sketchup en MS Projects is een pré.

Wij bieden:

Een interessante baan in een prettige, professionele werkomgeving op basis van een 40-urige werkweek. Een aanstelling voor minder uren (tussen 20-40 uur per week) is tevens ook bespreekbaar. Daarnaast bieden wij een marktconforme vergoeding aan en is in beginsel zowel een freelance contract als een contract in dienstverband (bepaalde tijd) bespreekbaar.

Het bedrijf:

Heren2 is een multidisciplinair architecten- en stedenbouwkundig ontwerpbureau en vastgoedbedrijf, bestaande uit een team met ervaren specialisten, voornamelijk actief op het gebied van ontwerp, bouwmanagement,(her)ontwikkelen van stedelijke gebieden en vastgoed. Momenteel werken we aan diverse bouw- en civieltechnische projecten op Bonaire. Het betreft hierbij speelplekken, recreatiegebieden, sportgelegenheden, commerciële gebouwen en toeristische projecten.

Solliciteren:

Graag ontvangen wij per e-mail voor vrijdag 18 maart 2022 uw sollicitatiebrief, CV en eventuele portfolio en referentiebrieven. De referentiebrieven dienen opgesteld en getekend te zijn door huidige- of voormalige opdrachtgevers van de kandidaat.



Uw e-mail kunt u richten tot:

Heren2 Caribbean B.V.

T.a.v. I. Huerta

([email protected])

