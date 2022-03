Foto credit: Facebook Samira Rafaela

KRALENDIJK – Europarlementariër Samira Rafaela (D66) is tijdens haar werkbezoek aan Bonaire, dat in het teken stond van klimaat en cultuur, zeer onder de indruk geraakt van het Junior Ranger programma van Stinapa. Dat zegt zij in gesprek met Bonaire.nu.

“Ik heb ambitieuze jonge mensen leren kennen die zich elke dag maar weer inzetten voor het natuurbehoud op Bonaire. Ik vond het heel indrukwekkend.” Vol enthousiasme vertelt zij over de jongeren die ze bij Stinapa ontmoet heeft en wat hun drijfveren zijn geweest om aan het programma mee te doen.

Jongeren

“Eén vertelde mij dat hij van jongs af aan al heel goed kon zwemmen, zo in aanraking kwam met duiken en dat nu combineert met natuurbehoud onder water. Een andere zet zich juist weer op technologisch en abstract niveau in voor natuurbehoud. Weer een andere deelnemer is meer bezig met behoud van planten. Dus zo heb ik gezien hoe ze zich allemaal bezighouden met klimaat en natuur, ieder vanuit eigen affiniteit en interesses.”

Rafaela benadrukt dat de rol van jongeren op het gebied van natuurbehoud en klimaatverandering enorm cruciaal is, (juist) ook in besluitvorming. Die groep moeten we zien te behouden of in ieder geval terug zien te krijgen. “Veel jongeren gaan weg uit Bonaire voor een studie en willen best terugkomen om iets te doen voor het eiland”, zegt zij, maar dan moet er volgens haar wel veel meer geïnvesteerd worden in het creëren van werkgelegenheid voor als zij terugkomen.

Junior Ranger programma

Stinapa startte dit proefprogramma in 2009 en nu bestaat het programma uit 35 tieners. De zogeheten Junior Rangers krijgen een wekelijkse training om meer te leren over het fragiele systeem van de planeet aarde. Ze krijgen les en duiken in ethiek om de waardevolle natuur van Bonaire te beschermen en worden getraind om Natuur Ambassadeurs van Bonaire te zijn. Ze worden leiders en rolmodellen voor andere jongeren en tieners met een focus op het beschermen van ons huis: hun toekomst.

