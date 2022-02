Ontwikkeling Plantage Bolivia blijft gemoederen Bonaire bezighouden

KRALENDIJK – Bonaire properties, eigenaar van de voormalige Plantage Bolivia, heeft een ontwerpbureau uit Rotterdam ingehuurd om de plannen voor de ontwikkeling van het gebied verder uit te werken.

“De opdracht om voor Bolivia een duurzame toekomst te ontwikkelen, sluit naadloos aan bij de thema’s waar wij ons als professionals mee bezighouden. Ook voor dit project willen wij met onze kennis en aandacht een bijdrage leveren aan de toekomst van de Bonairiaanse samenleving”, aldus Wouter Vos, landschapsarchitect en directeur van het ontwerpbureau KuiperCompagnons.

Volgens de ontwerpers worden er kansen gezien om het landschappelijk waardevolle gebied te herstellen, maar ook om gelijk bij te dragen met betaalbare woningen. Hierdoor zou er een betere balans komen op de lokale woningmarkt. Daarnaast worden kansen gezien om land- en tuinbouw integraal op te nemen in het plan. “Dit zorgt voor nieuwe werkgelegenheid en voorkomt verdere erosie en uitspoeling van sediment op de riffen en koralen”, aldus Vos.

Derde zone

Een ander bureau, Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling, heeft de coördinatie van de ontwikkeling van het toekomstige Landgoed Bolivia in handen. Een bureau dat volgens Bonaire Proporties gespecialiseerd is in procesmanagement en gebiedsontwikkeling in Nederland.

“Door de snelle groei van de bevolking op het eiland staat de kwaliteit van de leefomgeving onder grote druk. Met deze kans om Bolivia als landschapspark te ontwikkelen, kan voorkomen worden dat de bebouwde kom van Kralendijk eindeloos blijft uitdijen. In en rondom Playa zijn de gevolgen nu al dagelijks voelbaar, bijvoorbeeld in het verkeer. Wil je Kralendijk structureel ontlasten en Rincon toekomstperspectief geven, dan is een derde ontwikkelingszone nodig. Alle opties afwegend is Bolivia dè duurzame oplossing voor een toekomstbestendig Bonaire”, zegt Metafoor-directeur Erik Berkelmans.

Kritiek

Hoewel het aan mooie woorden en superlatieven niet ontbreekt, is er ook kritiek op het plan. Wilma Nijland van de Save Plantation Bolivia groep wijst op een aantal pijnpunten. “Opnieuw is het een gewijzigde visie. Als we het goed hebben bijgehouden is dit de zesde verandering van de plannen van de afgelopen twee jaar. Dat belooft wat voor de komende 23 jaar, want dat is de looptijd van de plannen”, aldus een reactie van Nijland.

En: “En opnieuw wemelt het van de vaagheden in het persbericht van vandaag. Zo wordt er gesproken over een aanzienlijk deel betaalbare woningen. Opnieuw is vaagheid troef want hoeveel is aanzienlijk en wat is betaalbaar?”

Nijland verwacht zowieso niet veel goeds van het project of van haar eigenaar. “Het is naïef om te denken dat Breemhaar Bolivia wil ontwikkelen om goed te doen. Met goed doen kom je namelijk niet in de Quote 500. Waar het Breemhaar werkelijk om gaat is geld. Dollars die verdiend gaan worden met de vernietiging van de natuur op Bolivia. Uit zowel de intentieovereenkomst als dit persbericht blijkt dat Bolivia door de eigenaar zal worden verkaveld en dat derde partijen het gebied gaan ontwikkelen”, aldus Nijland.

