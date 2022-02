Vacature Afdelingshoofd Burgerzaken

De afdeling Burgerzaken is de afdeling binnen het openbaar lichaam Bonaire (OLB) die verantwoordelijk is voor de uitvoering van wet- en regelgeving op het terrein van: het bijhouden van de bevolkingsadministratie, uitgifte van identiteitsdocumenten, organiseren van verkiezingen en het registreren van rechtsfeiten in de registers van de Burgerlijk Stand. Daarnaast is deze afdeling verantwoordelijk voor het verzorgen van de legesadministratie en het kasregister.

Wat ga je doen?

De afdeling Burgerzaken is een afdeling die in ontwikkeling is en midden in een verbetertraject zit. Als Afdelingshoofd geef je vorm aan dit verbetertraject. Je geeft leiding aan en bent verantwoordelijk voor de afdeling Burgerzaken. Het werkterrein van de afdeling Burgerzaken wordt bepaald door onder andere bepalingen die in de navolgende wet- en regelgeving zijn bepaald: de Wet basisadministratie persoonsgegevens BES, de Paspoortwet, het Burgerlijk Wetboek, Boek 1, Internationaal Privaatrecht en de Rijkswet op Nederlanderschap.

Op basis van jouw ervaring en kennis van de hierboven genoemde wet- en regelgeving, ben je in staat om knelpunten in de reguliere processen inzichtelijk te maken en verbetertrajecten / veranderingsprocessen hiervoor te initiëren en deze te begeleiden. Je zult toezien op de uitvoering van deze wettelijke richtlijnen. De kwaliteit van de ingevoerde persoonsgegevens in de daartoe bestemde applicaties en registers, de processen op de afdeling en de dienstverlening aan de samenleving heb je hoog in het vaandel staan. Je geeft leiding aan of neemt actief deel aan zowel interne als externe strategische (keten)overleggen. Je bent in staat draagvlak te creëren om de positie van de afdeling binnen het openbaar lichaam en in relatie tot de overige ketenpartners te kunnen verstevigen.

Door je coachend leidinggevende stijl ben je voor je medewerkers benaderbaar en ben je in staat om op inhoudelijk vlak te fungeren als sparringpartner en adviseur bij complexe vraagstukken op de verschillende terreinen waar Burgerzaken verantwoordelijk voor is. Tevens ben je door je managementstijl in staat om je medewerkers in hun kracht te zetten. Je zult zelf op tactisch niveau beleid ontwikkelen dat ondersteunend is voor het functioneren van het gehele apparaat. Je treedt op als integraal manager van de afdeling, bewaakt de gewenste kwalitatieve en kwantitatieve bezetting, de begeleiding, de stimulering en de beoordeling van de medewerkers en de randvoorwaarden waarbinnen zij functioneren.

Wat wij jou bieden:

Wij bieden je aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en een salaris, dat afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal $ 3.961,- (aanloopschaal 12) en maximaal $ 6.497,- bedraagt (functieschaal 14). De vacature is voor 39,5 uren.

Wat zijn de eisen:

Je beschikt bij voorkeur over een WO opleiding. Daarnaast beschik je over minimaal 4 jaar werkervaring in een soortgelijke functie. Je beheerst zowel mondeling als in geschrift het Nederlands. Mondelinge en schriftelijke beheersing van het Papiaments is een pre. Je beschikt over de nodige kennis en ervaring met betrekking tot managementmethodieken, de beleidsterreinen en werkgebieden van de afdeling en brede kennis van en inzicht in de (Caribisch) Nederlandse wet- en regelgeving. Daarnaast heb je inzicht in de bestuurlijke, functionele en organisatorische verhoudingen binnen een politiek bestuurlijk organisatie. Verder beschik je over een coachende leiderschapsstijl.

Je bent proactief, communicatief vaardig, praktisch ingesteld, oplossingsgericht, besluitvaardig en je durft verantwoordelijkheid te nemen. Kunnen adviseren over politiek gevoelige onderwerpen wordt als een pré gezien. Tot slot is het belangrijk dat je betrouwbaar, discreet, gestructureerd, integer, klant- en samenwerkings- en servicegericht bent.

Wat is ook belangrijk om te weten:

De gesprekken zullen tussen 14 en 18 maart 2022 plaatsvinden. Een assessment maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Ja! Ik wil deze baan

Stuur je motivatiebrief en CV uiterlijk 13 maart 2022 via [email protected] Bij vragen kun je contact opnemen met dhr. Aytel Soliano [email protected] of mw. Gamily Manuela [email protected].

