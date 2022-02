Fata morgana van elektrisch vliegen is perfect excuus nu niks te doen aan ticketkosten Caribisch Nederland

Het initiatief van de Dutch Caribbean Airport Association (DCAA) om te lobbyen voor elektrisch vliegen tussen de eilanden vormt -ongetwijfeld onbedoeld- het P-E-R-F-E-C-T-E excuus voor politiek Den Haag om in elk geval tot 2026 niks te doen aan de hoge kosten voor vliegen tussen de eilanden.

Het probleem met het dossier van elektrisch vliegen is dat het zó sympathiek klinkt, dat het welhaast aaibaar is. ‘Klimaat-neutraal vliegen’, ‘fractie van de kosten’, ‘goedkopere tickets’. Wie kan daar nu tegen zijn?

Tegen de luchthavens die het dossier ‘pushen’ zou ik willen zeggen: Schoenmaker hou je bij je leest. Luchthavens moeten zich bezig houden met de juiste faciliteiten, efficiëntie, veiligheid en wat dies meer zij. Maar ze moeten zich niet bezig houden met de wijze waarop het transport door de lucht van A naar B geschiedt. Dat is het domein van luchtvaartmaatschappijen.

In het Caribisch deel van het Koninkrijk lijken dingen altijd anders te gaan, dan in het Europese deel. Kunt u zich al voorstellen dat Schiphol of Groningen Airport Eelde de KLM of TUI gaan vertellen waarmee zij moeten vliegen? En als het dan gaat om klimaatvervuiling en CO-2 uitstoot, legt de mega operatie van Nederland met miljoenen reizigers mondiaal gezien dan niet duizenden of zelfs miljoenen keer meer gewicht in de schaal dan onze intereilandelijke vluchtjes?

Het ergste vind ik evenwel, dat niet het hele verhaal wordt verteld. Iedereen die ook maar iets weet van de luchtvaart ter lande, wéét dat niet zozeer het opereren van de vliegtuigen het probleem is, maar de bijkomende kosten. Alle luchthaven belastingen, landingsgelden, parkeergelden navigational fees, veiligheidstoeslagen, airport improvement fees en meer van dit soort toeslagen. De Caribbean Development Bank (CDB) voerde een onderzoek uit dat kort samengevat neerkomt op het feit dat een waterhoofd aan belastingen het vliegen tussen de Caribische eilanden tot een compleet onhaalbare zaak maakt.

Als de luchthavens werkelijk zo begaan zijn met het omlaag brengen van de ticketprijzen als zij beweren, waarom beginnen ze dan niet met het afschaffen van de exorbitante luchthavenbelastingen voor het reizen tussen de eilanden. Bij het reizen tussen Curaçao en Aruba, gaat het om zo’n 100 dollar op een retourticket, ruim één derde van de ticketprijs. We kunnen tickets dus nu al flink goedkoper maken, simpelweg door de luchthavenbelastingen en andere toeslagen er onmiddellijk vanaf te halen. Morgen al. Daar is elektrisch vliegen helemaal niet voor nodig.

“Te simpel geredeneerd” hoor ik u denken? Ja, maar daar maken ook de lobbyisten van het elektrisch vliegen zich schuldig aan. Het is heel mooi te doen of elektrisch vliegen overal een antwoord op is en alles goedkoper maakt. Maar dat is gewoon niet waar. De elektrische vliegtuigen die geschikt zullen zijn om passagiers (en hun bagage) te transporteren tussen de eilanden liggen grotendeels nog op de ontwerptafel. Prijskaartje: onbekend. Als we echter af mogen gaan op de vergelijking met elektrische auto’s, die in aanschafwaarde flink boven de kosten van traditionele auto’s liggen, dan is het helemaal geen hard gegeven dat elektrisch vliegen veel goedkoper wordt. Zonder harde cijfers over aanschafprijs, afschrijvingen, onderhoud, slijtage, levensduur van accu’s enzovoort is nog helemaal geen kostprijs te berekenen. Tel daar nog eens de hierboven genoemde toeslagen bij op, en je bent net zo duur of duurder uit dan nu het geval is. Daar durf ik gif op in te nemen.

Ben ik dan tegen elektrisch vliegen? Helemaal niet. Een prachtige ontwikkeling. Maar het feit dat als alles meezit in 2036 ‘volledig elektrisch’ kan worden gevlogen mag geen excuus zijn voor politiek Den Haag om nu niks aan hoge ticketprijzen te doen.

Inmiddels ligt een concreet uitgewerkt voorstel van de Commissie Hartman -toch niet de grootste onbenul als het gaat over de vaderlandse luchtvaart- over het subsidiëren van enkele tickets per jaar voor inwoners van Caribische Nederland nu al bijna drie jaar te verstoffen op het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Als het dossier ‘betaalbaar vliegen’ in Den Haag net zo voortvarend wordt aangepakt als het Sociaal Minimum, dan is er geen reden tot al te groot optimisme.

