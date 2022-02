Connectiviteit: Bevolking van BES weer met een kluitje in het riet?

De volgende brief van de op St. Eustatius woonachtige Jan Meijer over het connectiviteitsvraagstuk tussen de eilanden, wordt door Bonaire.nu geplaatst als een ingezonden stuk:

“Geachte voorzitters en leden van de Commissies Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Waterstaat,

In de online “krant” dossierkoninkrijksrelaties.nl lees ik over de ontwikkeling betreffende het elektrisch vliegen dat de toepassing ervan vooralsnog alleen wordt overwogen op de benedenwindse ABC-eilanden. Het idee om Bonaire, Sint Eustatius en Saba aan elkaar te knopen komt maar moeizaam op wanneer scenario’s moeten worden ontwikkeld.

Natuurlijk kan ik dan teleurgesteld zijn in de landelijke regering waarvan de departementen Caribisch Nederland over het algemeen stiefmoederlijk behandelen, evenzeer – en misschien wel met nog meer gevoelens van teleurstelling – stel ik vast dat ook ons eigen, lokale bestuur (i.c. de regeringscommissaris) geen enkele moeite doet of heeft gedaan om Sint Eustatius (tezamen met Saba en Bonaire) scherper voor het voetlicht te brengen wanneer het gaat om de intereilandelijke connectiviteit.

Het kan natuurlijk zijn dat achter de schermen het lokale bestuur wél bemoeienis heeft gehad met dit dossier, maar daarover is dan met geen woord gecommuniceerd met de bevolking (en volgens mij ook niet met de Eilandsraad). Nu is deze non-transparantie weliswaar inmiddels gemeengoed op Sint Eustatius maar – soms tegen beter weten in – blijf ik schoppen tegen deze democratische onrechtvaardigheid. Kortom, ik ga er maar van uit dat onze regeringscommissaris(sen) meer bezig zijn geweest met het staren naar de eigen navel met een focus op zichzelf en de kleine “inner circle” eromheen, en de geregelde en betaalbare interconnectiviteit in het BES-gebied niet zien als een punt van belang voor de bevolking.

Ongeveer een jaar geleden werd het Titan-project opgevoerd (een codenaam waarachter de Sint Maartense luchtvaartmaatschappij Winair bleek schuil te gaan) waaruit zou moeten blijken dat Winair de primaire maatschappij is om de Caribische eilanden te bedienen. Een beetje grootheidswaanzin die alleen maar kloppend te krijgen is wanneer je andere maatschappijen structureel niet wil zien. Gelukkig heb ik over deze Titan-onzin daarna weinig meer vernomen. Wel zie ik nog steeds dat Winair op zo goed als elk gebied de hand boven het hoofd wordt gehouden en als gevolg daarvan nog steeds als een te dure monopolist de kleine eilanden van Caribisch Nederland bedient. Dat hiervoor alternatieven zijn wordt weliswaar stelselmatig ontkend maar in het huidige tijdperk ben ik geneigd ook daarvoor de term “complottheorie” te gebruiken; het is alleen jammer dat ook de Rijksoverheid zich hiervan bedient.

Wanneer ik dan lees dat er nog het nodige moet worden “bestudeerd” (alvorens de BES-eilanden te betrekken bij de nieuwe ontwikkelingen betreffende – onder meer – het elektrisch vliegen) dan denk ik – het hiervoor genoemde Titan-project indachtig: “wellicht hebben we (Rijksoverheid) nog niet voldoende argumenten of middelen om ook Winair hiervoor in te zetten, dus laten we maar wat tijd kopen om over een halfjaar de Statiaanse (en overige BES-)bevolking weer met een nieuw kluitje in het riet te sturen”. U vindt mij cynisch? De feiten in de achter ons liggende jaren bevestigen mijn gedachten!

In het artikel in dossierkoninkrijksrelaties.nl zie ik ten slotte een argument (genoemd in de beantwoording van vraag 9) waarvan ik denk: werk die verschillen dan ook weg (Nederland). Caribisch Nederland maakt deel uit van het land Nederland dus hoe kan het zijn dat de kentekenregistratie en de verschillende munteenheden in de weg staan van dit soort verbeterslagen. Overigens is dit niet het enige domein waarin de overheid zich verschuilt achter ontwikkelingen die ze zelf zo heeft ingericht (ik denk aan het diplomaregister in het onderwijsdomein, het niet breed ingevoerd hebben van het BSN, etc.). In 1951 hebben we de provinciale kentekenregistratie vervangen door een landelijke; is het dan ongeveer twaalf jaar na 10-10-10 misschien een overweging om Caribisch Nederland eens wat nader aan de Nederlandse borst te drukken?

Met vriendelijke groet,

Ir. J.H.T. (Jan) Meijer MBA,

Bellevue Road 4, Upper Round Hill,

Sint Eustatius, Caribisch Nederland”

Lees ook:

Lees de laatste vacatures: