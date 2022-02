Veel klachten over medicijndistributie Bonaire

Botika Corona is sinds 13 januari tussen 1 en 2 uur in de middag dicht. Het aanplakken van de gewijzigde openingstijden lijkt nog teveel moeite.

KRALENDIJK- Er is een groeiend aantal klachten over de distributie van medicijnen op Bonaire. Vooral nu de apotheek in het ziekenhuis gesloten is, worden patiënten op het eiland opeens geconfronteerd met lange wachttijden bij het ophalen van pillen of andere medicatie.

Klachten over wachttijden van één tot anderhalf uur, vaak in de brandende zon, zijn geen uitzondering meer. “Ik heb laatst anderhalf uur moeten wachten. Het ging alleen maar om een herhalingsrecept voor de Pil”, vertelt een betrokkene aan Bonaire.nu.

Een andere patiënt klaagt op Sociale Media dat op de deur van Botica Korona andere openingstijden staan, dan in werkelijkheid worden gehanteerd. Ondanks het feit dat de tijden op de deur aangekondigd dat de normale openingstijden van 8 tot 6 zijn (non-stop) staat de patiënt vlak na 1 uur in de middag, toch voor een dichte deur. Velen patiënten lijken dezelfde ervaring te hebben. De apotheek is sinds kort tussen 1 en 2 uur in de middag gesloten.

Dokterspraktijk

De suboptimale medicijndistributie is een veelkoppig monster geworden. Bonaire Medisch Centrum geeft aan dat patiënten kunnen bellen om hun herhalingsrecept in te spreken. Wie vóór half 11 in de ochtend belt, zou het recept de volgende dag na 3 uur in de middag op kunnen halen. Wie na half 11 belt kan na twee dagen terecht voor het recept, ‘bij de botica naar keuze’. Althans dat belooft de opname die patiënten bij bellen te horen krijgen.

Van patiënten wordt verlangd dat zij een bericht inspreken met afgifte van hun identiteitsnummer, het recept en de apotheek waar men het medicijn af wil halen èn een telefoonnummer. Na inspreken van de boodschap blijft de patiënt in vertwijfeling achter of het bericht wel is ontvangen en verwerkt. De patiënt ontvangt geen enkele bevestiging. Een patiënt die niet weet dat de apotheek in het ziekenhuis gesloten is komt, als hij zijn aangevraagde medicijnen op wil halen, van een koude kermis thuis. “Nee meneer, er is geen apotheek meer in het ziekenhuis”, vertelt een bewaker. De patiënt is nooit gebeld door de huisartsenpost met de mededeling dat deze de medicijnen elders op moet halen.

Bellen naar de huisartsenpost om te horen hoe het er nu mee staat, of waar de medicijnen nu kunnen worden opgehaald, blijkt zinloos. Wie belt en volgens instructies kiest voor optie 4 ‘spreken met de assistent’, krijgt vervolgens te horen dat die optie niet bestaat. Vijf keer bellen levert vijf keer hetzelfde resultaat op.

Zo maar langsgaan bij Botica Korona draagt het gevaar in zich dat de patiënt niet één toch tweemaal anderhalf uur in de rij moet staan. Vooral lastig ook voor werkende mensen die nog wel wat ander te doen hebben.

Fundashon Mariadal

Fundashon Mariadal laat in een persbericht op 13 december 2021 weten dat de apotheek in het ziekenhuis ingaande die datum ‘wegens onvoorziene omstandigheden tijdelijk gesloten is’. Er is nooit meer een volgende bericht verstuurd over de stand van zaken.

Bonaire.nu probeert op vrijdag te bellen en te mailen naar de verantwoordelijke voor communicatie bij het ziekenhuis, voor enige uitleg over de situatie. Zowel de vaste lijn als het mobiele nummer van de communicatiefunctionaris blijven onbeantwoord. Ook komt er geen antwoord via de mail.

Op 12 januari 2022 blijkt de woordvoerder van Mariadal wel een persbericht te hebben uitgestuurd naar de lokale media over een ‘tijdelijke aanpassing’ van de openingstijden bij Botica Korona. Daarin wordt melding gemaakt dat de apotheek op werkdagen tussen 1 en 2 uur in de middag gesloten is. Dat komt echter weer niet overeen met wat de apotheek zelf op haar deuren aangeeft.

Innovatie?

Wat opvalt is het feit dat er, ondanks de coronacrisis en nieuwe technologische middelen, sprake is van weinig innovatie als het gaat om medicijndistributie op het eiland. In buurlanden werken apotheken en laboratoria met whatsapp berichten of een online chat-optie, waarop steevast een snelle reactie komt. Ook vragen worden via dat medium beantwoord.

De ‘tijdelijke sluiting’ van de apotheek bij het ziekenhuis is na 2 maanden niet meer zo tijdelijk. De huisartsenposten lijkt overbelast, niet technologisch vooruitstrevend en soms ook ronduit onvriendelijk naar de patiënt toe. Wie de dokterskliniek dan maar persoonlijk bezoek, wordt nadrukkelijk gewezen op de optie te bellen.

De patiënt op Bonaire lijkt voorlopig nog wel even aan het kortste eind te blijven trekken.

Lees ook:

Lees de laatste vacatures: