Van Huffelen tijdens bezoek aan Bonaire: “Dingen écht samen doen”

KRALENDIJK- Staatssecretaris Alexandra van Huffelen bezoekt deze dagen voor het eerst de Nederlands-Antilliaanse eilanden. Althans; in haar nieuwe rol als staatssecretaris. De bewindsvrouw bezocht de eilanden eerder als privépersoon, tijdens een vakantie.

Op de eerste dag van het officiële programma op Bonaire, maakt Van Huffelen, in de zijlijn van een bezoek aan het lokale arbeidsbemiddelingsbureau Plenchi di Trabou, tijd voor een gesprek met Bonaire.nu. Gevraagd naar de eerste indrukken bij het bezoek aan Curaçao en Bonaire zegt van Huffelen: “Het verhaal heeft voor mij twee kanten. Enerzijds valt op hoe mooi de eilanden zijn en hoe vriendelijk de mensen. Maar anderzijds valt ook op dat er heel grote uitdagingen zijn. Vooral de hardnekkige armoede die blijft bestaan, is een groot punt van zorg”.

De bewindsvrouw heeft daarbij de indruk dat de uitdagingen op Curaçao nog wat omvangrijker zijn, dan het geval is op Bonaire. “Maar ook hier zijn we er zeker nog niet”, zegt zij vastberaden. Van Huffelen merkt daarbij op dat de BES-eilanden weliswaar een andere status hebben dan Aruba, Curaçao, en Sint Maarten, maar dat maakt de zaak niet fundamenteel anders. “Het gaat uiteindelijk niet om de bestuursvorm, maar om hoe we gezamenlijk als partners binnen het Koninkrijk reële problemen het hoofd bieden”.

Coördinatie

Op de vraag aan de staatssecretaris of zij er in haar nieuwe rol nu eindelijk gaat zorgen voor een meer coördinerende rol van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), als het gaat om de BES-eilanden, lijkt zij even na te willen denken. “Weet u wat het is? Er zijn eigenlijk zoveel mensen, ook in dit kabinet, die de eilanden een heel warm hart toedragen. Natuurlijk wil BZK de inspanningen coördineren, maar nóg belangrijker vind ik dat we er ons met z’n allen voor inspannen”. Van Huffelen zegt dat er met diverse ministeries en met collega bewindspersonen wordt samengewerkt aan dingen die voor de eilanden belangrijk zijn.

Lokaal bestuur

Van Huffelen geeft, net als collega Marnix van Rij van Fiscaliteit en Belastingdienst, toe dat er sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden op de BES-eilanden, die een negatieve impact dreigen te hebben op de koopkracht van veel burgers. “Inderdaad komen een aantal zaken ongelukkig samen. Zoals de verlaging van de belastingvrije som, omdat de inflatie door Coronamaatregelen in 2020 lager is uitgevallen. En dat gaat dan eigenlijk precies in tegen datgene wat je zou willen, of althans, wat je probeert te bereiken”.

De staatssecretaris geeft aan graag te willen werken aan het oplossen van die zaken. Ook hier wijst zij weer op het samenwerken, in dit geval ook met de bestuurders op lokaal niveau. “Er zijn natuurlijk ook bestuurders op de eilanden en we moeten zaken samen aanpakken”.

Anders?

Op de vraag of zij als nieuwe staatssecretaris dingen anders wil doen dan haar voorganger, Raymond Knops, zegt Van Huffelen: “Onder Raymond Knops zijn veel dingen gedaan en zijn er ook veel dingen goed gedaan. Méér dan de nadruk op een andere staatssecretaris, zou ik de nadruk willen leggen op het feit dat er nu echt een ander kabinet zit. Ook in het regeerakkoord staat duidelijk de ambitie om samen, als partners in het Koninkrijk te werken aan zaken die voor ons allen belangrijk zijn als het gaat om het Caribische deel van het Koninkrijk”. Volgens de staatssecretaris wordt daarvoor, in vergelijking tot andere kabinetten, ook veel geld vrijgemaakt door de nieuw aangetreden regering.

De bewindsvrouw kijkt uit naar het vervolg van haar bezoek aan Bonaire. Op vragen over zorgen over de nieuwe brandstofterminal BBT, ook binnen haar eigen coalitie, wil de bewindsvrouw nog even niet ingaan. “Het thema BBT staat voor morgen op de agenda. Wij zullen daar morgen uitgebreid over spreken en tijdens onze persconferentie nader op ingaan”, aldus Van Huffelen.

Prachtig werk

Dan is het tijd voor een volgende verplichting. De bewindsvrouw neemt afscheid van de mensen van het Plenchi di Trabou, waar zij net een kennismakingsbezoek heeft afgelegd. “Prachtig werk hoor. En belangrijk ook”, zegt van Huffelen tegen Susan Willems. Zij is de baas van het arbeidsbureau; een tripartide samenwerking tussen het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), Ministerie SZW en de RCN-unit SZW op Bonaire.

Er is nog even tijd voor een groepsfoto met alle mensen van het Plenchi di Trabou, voordat de bewindsvrouw, met haar gevolg in haar kielzog, de auto instapt op weg naar een volgende afspraak.

