Cruiseschepen houden zich goed aan coronavoorwaarden van Bonaire

Kralendijk – De cruiseschepen houden zich goed aan de coronavoorwaarden van Bonaire om opvarenden aan land te laten gaan. Ze werken goed samen met de afdeling Publieke Gezondheid en de havenmeester, zo laten deze twee partijen weten.

De schepen komen sinds september vorig jaar weer naar het eiland. Vanaf toen is het één keer voorgekomen dat een schip de toegang werd geweigerd. Dat was omdat de besmettingen aan boord opliepen, de leiding van het cruiseschip had begrip hiervoor.

Cruiseschepen moeten altijd al 72 uur voor aankomst een gezondheidsverklaring van passagiers en bemanningsleden overleggen. Ze moeten in verband met COVID-19 ook voldoen aan de coronavoorwaarden om op Bonaire toegelaten te worden. Passagiers van een cruiseschip zijn verplicht om voordat hun reis begint een PCR-test te doen. Als ze positief testen, mogen ze niet mee op de cruise. De bemanning wordt regelmatig getest. Aan boord zijn er faciliteiten voor PCR-testen en antigeentesten voor de passagiers.

Voordat de opvarenden bij een bestemming aankomen, worden ze getest. Wie positief test of klachten heeft, mag niet van het schip af. Bij twijfel of teveel besmettingen mogen de opvarenden en de bemanning niet aan land. Alle schepen hebben regels voor het bron- en contactonderzoek bij een besmetting. De schepen hebben hun eigen ziekenhuis aan boord en ook kamers voor passagiers of bemanningsleden die in quarantaine of in isolatie moeten.

De afdeling Publieke Gezondheid staat in nauw contact met diensten voor volksgezondheid op Aruba en Curaçao. De eilanden wisselen informatie met elkaar uit over de gezondheid van de opvarenden en ook over het beleid en de coronamaatregelen. Zo blijft de afdeling op de hoogte van de ervaring met cruiseschepen op de andere eilanden.

Voor passagiers van cruiseschepen zijn er tours voor hen alleen. Passagiers van cruiseschepen moeten zich net als alle andere bezoekers houden aan de coronaregels.

