Nederlandse toeristen over wegen Bonaire: ‘Je schrikt als je hier voor het eerst komt’

Door Caribisch Netwerk | Marit Severijnse

KRALENDIJK – Niet alleen inwoners, maar ook Nederlandse toeristen klagen over de slechte wegen op Bonaire. Zodra ze het vliegveld verlaten, is het oppassen geblazen met de huurauto of scooter.

Verslag door Marit Severijnse

Is dat een plas of een gat?

Toerist Marielise Schoneveld bezoekt al jaren het eiland, maar doordat de wegen zo slecht zijn, besloot ze geen scooter meer te huren. “En dat zegt wel wat! Want ik doe het liefst alles op de scooter. Maar met zo veel gaten in de weg dacht ik: laten we maar een auto nemen.’’

Ook toerist Reinier maakt zich zorgen om de veiligheid. “Ik huur ook altijd een scooter. Je moet echt heel goed opletten waar je rijdt. Het is uitdagend, vooral als het geregend heeft. Dan denk je: is dat een plas of is dat een gat?’’

‘Ik schrok ervan’

Jan-Willem doet samen met zijn vrouw bijna alles op de fiets in Nederland, dus óók op het zonnige Bonaire. “Dat is wel te doen, omdat we inmiddels precies weten waar de gaten zitten.’’

Het went dat er zoveel gaten zijn, maar ook hij maakt zich nu zorgen om hun veiligheid. “Je wordt wel eens aan de kant gedrukt als auto’s langs je willen”, vertelt hij. “Dan rij je wel eens in een gat, wat daar niet hoort te zijn. En je loopt de kans op een val.” Ook dat went in deze gemeente. “Gelukkig is dat nog altijd goed gegaan, maar in het begin schrok ik ervan.”

“Ik ken het niet anders eigenlijk’’, zegt toerist Reinier. Hij komt al tien jaar als toerist op Bonaire en ziet wel dat er ‘hier en daar wat gebeurt’. “Toen ik net door Rincon reed, zag ik dat de trottoirs daar allemaal waren vernieuwd. Dat houdt dan ook wel weer vrij abrupt op.’’

‘Het is dramatisch!’

“Het is dramatisch! Net wéér omgereden’, zegt toerist Leon, die vreest dat zijn huurauto zo wat deukjes gaat oplopen. “Je moet goed uitkijken. Gelukkig is onze huurauto al wat ouder en heeft al wat deukjes, dus dan valt het misschien minder op.”

Toch krabt hij zich achter de oren, want hij heeft niet gelezen hoe het precies in het huurcontract is geregeld als het gaat om schade door al die gaten in de weg. “Ik hoop maar, omdat het een betrouwbare organisatie is, dat het goed gaat komen. En dat ze zeggen: wij lossen dat wel voor u op.”

Een gemeente met zoveel gaten: ‘het heeft ook wel zo zijn charme’

“Vanwege de putten in de weg moet je altijd langzaam rijden. Nu is dat niet erg omdat je op vakantie bent, maar zonde van zo’n mooi eiland’’, zegt toerist Roel de Hoop.

Terwijl inwoners van deze gemeente al jarenlang een noodkreet slaken over de slechte wegen, zeggen sommige Nederlandse toeristen dat de hoeveelheid gaten ‘ook wel zo zijn charme heeft’ omdat het de Cariben is.

“De straten die achter de hoofdwegen liggen, zijn veelal niet geasfalteerd en daarom heel slecht’’, vindt ook toerist Ton Rossenaar. “Er is denk ik heel veel achterstallig onderhoud.’’

Angst dat men harder gaat rijden?

Waarom de wegen in deze gemeente zo slecht zijn, is voor toerist Schoneveld een raadsel. Ze begint zich zelfs af te vragen of de overheid de wegen bewust niet herstelt, omdat ze bang zijn dat mensen dan veel te hard gaan rijden. “Dat kan ik me voorstellen. Maar, je zou natuurlijk ook met drempels kunnen werken. Ik vind dat ze het gauw moeten repareren.’’

Het laatste wat ze willen is het goedpraten dat er zoveel gaten zijn, maar ook Reinier denkt dat de slechte wegen juist ‘een beetje een verkeersremmend effect’ heeft.

Onlangs is de bijzondere gemeente Bonaire begonnen met de aanpak van vele slechte wegen. Inwoners zijn nog lang niet tevreden, omdat veel werkzaamheden spoedreparaties zijn.

Het hele wegennet renoveren kost naar schatting 250 miljoen dollar. Dat geld heeft de bijzondere gemeente niet en het kabinet is nog niet van plan om grote sommen geld op tafel te leggen.

Inwoners Bonaire uiten kritiek: ‘Geef ons nieuwe wegen, geen spoedreparaties’De wegen zijn volgens inwoners van deze Caribische gemeenten ‘ver ondermaats’, in vergelijking met de andere gemeenten in Europees Nederland. “We hebben een te klein eiland, om zulke rotte straten te hebben”, is een van de vele boze reacties. Lees en bekijk hoe inwoners al jarenlang last hebben van de slechte wegen.

