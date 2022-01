KvK Sint-Eustatius & Saba nu ook officieel tegen nieuwe tarieven handelsregister

ORANJESTAD/THE BOTTOM- The gezamenlijke Kamer van Koophandel van Sint-Eustatius & Saba heeft zich nu ook formeel uitgesproken tegen de nieuwe tarieven voor de Kamers van Koophandels BES.

In een bestuursvergadering, welke op 11 januari jl. werd gehouden zegt het bestuur van de Kamer: “Zoals we eind vorig jaar hebben uitgelegd, zijn we door het ministerie op de hoogte gesteld van de wijzigingen, maar we waren het niet eens met de hoge verhoging van de vergoedingen voor kleine bedrijven en we zullen ons uiterste best doen om waar mogelijk een verlaging te krijgen.”

Stil

Ondertussen is van de Kamer van Koophandel op Bonaire, noch van het Ministerie van EZK nog iets vernomen over de commotie die is ontstaan over de kosten van de jaarlijkse bijdragen om in het handelsregister opgenomen te staan. Volgens een door het Ministerie uitgewerkt tarievenstructuur, zouden veruit de meeste bedrijven opeens het drie- tot vierdubbele moeten betalen als de afgelopen 10 jaar het geval was.

Recent sprak ook de Saba Business Association (SBA) zich in felle bewoordingen uit tegen de sterk verhoogde tarieven.

