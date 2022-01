Pierre Perigault Monte nieuwe voorzitter STINAPA

17 Gedeeld

KRALENDIJK – Pierre Perigault Monte is gekozen tot de nieuwe voorzitter van het bestuur van STINAPA.

Perigault Monte is geboren op het eiland Curaçao en is opgegroeid in Den Haag en Amsterdam. Na zijn opleiding tot leraar, studeerde hij Pedagogiek/Onderwijskunde. Hij heeft vele functies in het onderwijs bekleed. Van leraar, trainer en projectleider tot directeur van een middelbare school voor speciaal onderwijs. Hij heeft ook in de VS op een Internationale Baccalaureaat School gewerkt. Drie jaar na zijn terugkeer naar Nederland, verhuisde hij in 2012 naar Bonaire.

In februari is hij 10 jaar op Bonaire waar hij verschillende functies heeft uitgeoefend. Onder andere in het onderwijs, welzijnswerk en hulpverlening. Daardoor heeft hij zich een goed beeld kunnen vormen van de samenleving op Bonaire. De heer Perigault Monte is lid van het bestuur van STINAPA sinds juni 2019. Hij neemt de taak over van Delno Tromp, die drieënhalf jaar voorzitter was.

“Bonaire heeft veel mogelijkheden. Ik wil het vooruitstrevende en ambitieuze plan van Stinapa de komende tijd graag voortzetten, als voorzitter. We zullen onze stakeholders nodig hebben, maar ook de samenleving van Bonaire. Alleen samen kunnen we een mooi en duurzaam Bonaire achterlaten voor de volgende generaties” zegt de heer Perigault Monte

“Wij danken Delno voor zijn inzet gedurende de afgelopen 3,5 jaar als voorzitter van STINAPA. Hij heeft hard gewerkt aan de verdere professionalisering van de organisatie. We kijken er naar uit om onder de leiding van Pierre te werken aan de bescherming en het herstel van het natuurlijk erfgoed van Bonaire”. Volgens de huidige directeur van STINAPA, de heer Jan van Der Ploeg.

