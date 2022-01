Belastingdienst CN wel vaker gemakzuchtig met communicatie

KRALENDIJK- De Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) is vaker gemakzuchtig als het gaat om de communicatie met de burgers.

Afgelopen week stelde Bonaire.nu vragen over de communicatie vanuit de dienst als het gaat om de aanpassingen in onder meer de belastingvrije voet en de ouderentoeslag. Hierop werd vanuit de B/CN als volgt geantwoord: “Wetswijzigingen worden altijd gecommuniceerd met de VABB (Vereniging van Administratiekantoren en Belastingadviseurs Bonaire) en via Facebook”. Vooral dat laatste is opvallend, omdat Facebook niet kan worden gezien als een officieel communicatiekanaal en omdat ook niet wordt aangegeven via welke Facebook pagina een en ander gecommuniceerd zou zijn.

Zo is een ‘officiële’ Business Page van de Belastingdienst niet op Facebook te vinden. Er is slechts sprake van een pagina waar door derden naar verwezen kan worden. De pagina, die door 46 mensen wordt gevolgd, bevalt geen officiële mededelingen van B/CN.

De officiële website van B/CN kent wel een ‘nieuws’ sectie, maar het laatste bericht daarop dateert van 29 november jl. waarop aangegeven wordt dat de dienst vanaf die datum ‘tot nader order’ gesloten is. Blijkbaar is zij ook nooit meer open gegaan; of althans daarvan is geen bericht, net zo min als een bericht over de aanpassing van de in 2022 van toepassing zijnde bedragen voor de loon- en inkomstenbelasting.

Google Chrome

Een oplettende lezer meldt aan Bonaire.nu dat de belastingdienst, in tegenstelling tot de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) of bijvoorbeeld het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) alléén in het Nederlands communiceert. De andere officiële talen, zoals het Engels en het Papiamentu, zijn op de site niet te vinden.

Uitermate opvallend voor een overheidsdienst is verder dat vervolgens dat door B/CN de browser van Google, ofwel Google Chrome wordt aangeraden om berichten in een andere taal te kunnen lezen. De afwezigheid van de informatie in het Engels is opvallend, omdat de B/CN ook geacht wordt de Engelstalige eilanden St. Eustatius en Saba te bedienen en Nederlands op die eilanden nauwelijks of niet wordt gebruikt.

Handboek

Opvallend is verder dat op de website www.belastingdienst-cn.com wel een link haar het ‘handboek loonheffingen 2021’ is te vinden, maar géén versie van hetzelfde handboek voor het jaar 2022.

