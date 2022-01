Luchthaven Bonaire toont flink herstel in tweede helft 2021

KRALENDIJK- Bonaire International Airport heeft na een lange periode van een grote terugval in de tweede helft van 2021 weer een groei van het aantal passagiers meegemaakt. Het aantal passagiers nam in de laatste 2 maanden van 2021 zelfs toe tot het niveau van 2019 in dezelfde periode, toen er nog geen sprake was van de pandemie.

In de eerste helft van 2021 verwerkte BIA ruim 34.000 aankomende en 34.000 vertrekkende passagiers. In de 2e helft was dit aantal respectievelijk bijna 95.000 aankomende en iets meer dan 93.000 vertrekkende passagiers. Dit bracht het totaal op 256.000 passagiers, 129.000 aankomende passagiers en ruim 127.000 vertrekkende passagiers. Het aantal transitpassagiers bedroeg ruim 157.000

Dit is een groei van ruim 62% ten opzichte van 2020, maar nog steeds 49% minder dan in 2019. De groei in de 2e helft van 2021 laat zien dat BIA onderweg is om weer op het “oude” niveau terug te keren. In welk jaar dat bereikt wordt is nog niet duidelijk.

Testlocatie

Gedurende het jaar zijn bijna alle bestaande routes weer opgestart en is de frequentie van een aantal routes verhoogd. In juni begonnen American Airlines en Delta airlines weer te vliegen en volgde United Airlines in november. Mede door het operationeel maken van een testlocatie in juni kon aan de inreisvoorwaarden van Bonaire worden voldaan. De Amerikaanse vluchten kenden vervolgens een zeer hoge bezettingsgraad, maar ook op de andere vluchten wisten de passagiers Bonaire goed te vinden.

Ook DIVI-DIVI air en EZAir zagen hun vluchtfrequentie stijgen samen met de passagiersaantallen. EZAir nam in 2021 twee Saab 340 vliegtuigen in gebruik. Ook het aandeel in cargo werd groter en startte Nesaviation als nieuwe vervoerder van cargo. Tot slot konden we ook weer SkyHigh en Winair op de luchthaven begroeten.

De stoelcapaciteit nam eveneens fors toe door onder meer de inzet van grotere vliegtuigen, de KLM ging van de Airbus 330 naar de Boeing 777 en in december werden tal van extra vluchten door o.a. KLM, American Airlines en Delta airlines uitgevoerd.

Hooggespannen

De verwachtingen voor 2022 zijn hoog gespannen. Zo is de overnachtingscapaciteit op Bonaire flink gestegen door uitbreiding op bestaande resorts, als ook de opening van nieuwe resorts. Vooral de opening van het Chogogo resort, samen met TUI, met 195 appartementen en vijf villa’s vergroot de capaciteit fors. “BIA is voorzichtig met de prognoses voor 2022, maar de vluchtschema’s en de toeristische ontwikkelingen op Bonaire zien er positief uit” aldus CEO van BIA Jos Hillen. “Een hoger aantal passagiers dan in 2021 moet mogelijk zijn als er gedurende het jaar geen zwaardere inreisvoorwaarden gaan gelden”.

