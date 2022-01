Het strand van Klein Bonaire, foto: Inge Poorthuis

Blue Monday, voor sommigen de meest deprimerende dag van het jaar, maar niet op Blue Destination Bonaire. De derde maandag van het nieuwe jaar is uitgeroepen tot Blue Monday.

En of je nu gelooft of deze dag echt bestaat of niet, feit blijft dat voor de meesten de vakantie nog ver weg is. Dit zou ook de reden zijn waarom Blue Monday oorspronkelijk in het leven is geroepen. Het zou een marketingtruc van een grote reisorganisatie zijn geweest.

Helderblauw water in Lac Bay, foto: Inge Poorthuis

Of het nu een marketingtruc is of dat er toch een kern van waarheid in zit, iedereen weet hoe januari er in Nederland uitziet. De dagen zijn nog kort en donker, het landschap kaal en treurig. Tel daarbij op het kille, koude weer en je hebt alle reden om te willen vluchten naar een tropisch eiland.

Op Bonaire geen Blue Monday

Op Bonaire ligt de dagtemperatuur altijd rond 31 graden Celsius en schijnt bijna altijd de zon. Dat betekent dus even geen winterjas, sjaal, muts en handschoenen, maar de hele dag in bikini of zwembroek op het strand. Genietend met een cocktail in je hand, kijkend naar de ondergaande zon. Op Bonaire heb je dus geen last van Blue Monday wat het weer betreft.

Donkey Beach, foto: Inge Poorthuis

Wie wil dat nu niet, hartje winter doorbrengen op een tropisch eiland? Waarom zou je wachten tot de zomervakantie om op reis te gaan? Ontvlucht de grauw, grijze januarimaand in Nederland en boek nu een vliegvakantie naar Bonaire. Vaak zijn er in deze periode goede aanbiedingen. Je betaalt regelmatig maar de helft van de prijs voor een reis, vergeleken met dezelfde reis in de zomervakantie. Het geld dat je hierdoor bespaart kun je weer voor andere leuke dingen gebruiken. Of je kunt in het najaar daarvan nog een keer extra op reis 😉

Dit artikel bevat affiliate links

Lees ook: