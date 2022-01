Bobbejan’s BBQ is een klein, zeer populair gezellig Barbecue Restaurant in het centrum van Kralendijk. Wanneer je in het weekend over de boulevard loopt of rijdt, komen de heerlijke BBQ-geuren je al tegemoet. Ook al heb je net gegeten je maag begint spontaan te knorren. Het restaurant is dan ook makkelijk te vinden, volg gewoon je neus!

Bij Bobbejan’s proef je de heerlijke smaak die de BBQ aan gerechten geeft. Genieten dus, zonder zelf al dat gedoe met kolen, aanmaakblokjes en het schoonmaken van het barbecuerooster. Bobbejan’s regelt het allemaal en heeft diverse BBQ-gerechten zoals saté, kip, spareribs, mixed grill of vis. Neem je gerechten mee naar huis of zoek een mooi plekje langs het water en geniet van Bonaire op z’n best!

Reviews

⭐⭐⭐⭐⭐ Fantastisch vlees en dynamische sfeer

“Wat een gastvrijheid en wat een heerlijke Ribs en kip. De marinade is geweldig. Een plezier voor de mond. Prima voor afhalen en (simpel uit eten)“

⭐⭐⭐⭐⭐BBQ afhalen bij de local’s

“In een klein straatje van Kralendijk is het een drukte van jewelste. Op vrijdag , zaterdag en zondag is deze kleine BBQ restaurant open. Take away , afhaal is booming. Zowel bonerianen als vakantie gangers weten het te vinden. De meeste bestellen vooraf en zoals wij gaan er heen en kijken wat er is. Heerlijke bobbejan speciaal. Kippenpoot , saté , spareribs en frietjes. Heerlijk gemarineerd en met zelfgemaakte saté saus. Leuk om te eten in hun tuin. Maar we hebben het lekker thuis voor het zwembad opgegeten”

⭐⭐⭐⭐⭐Overheerlijke Spareribs

“Op aanraden van TripAdvisor hier eten gehaald.

Helaas afhalen want restaurant(tje) zat vol.

Heerlijke malse perfect klaargemaakt spareribs met goed gebakken patat.

Zelfs de salade was lekker.

Echt een aanrader.

Wij gaan voor we weer naar NL gaan nog een keer halen.“

Contact en openingstijden

Bobbejan’s BBQ is in het weekend open van vrijdag t/m zondag van 18.00 – 22.00 uur. Voorlopig alleen afhalen mogelijk.

Adres : Kaya Albert Engelhardt 2

Telefoon : +599 717 4783

